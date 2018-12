Sugieren a Trump Ayudar a Migrantes Centroamericanos, en sus País de Origen

Ciudad de México.- El diario The Washington Post (WP) exhortó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a apoyar el plan de inversión masiva en Centroamérica planteado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para evitar que cientos de miles de centroamericanos salgan de sus países cada año y traten de llegar a esa nación.

“Esto podría ser el inicio de una bonita amistad, o por lo menos una alianza constructiva entre un par de Presidentes populistas, quienes se presentan como opositores ideológicos, pero cuyos objetivos sobre la migración de Centroamérica deberían alinearse”, planteó el rotativo en su editorial de ayer.

Añadió: “Cientos de kilómetros de barreras existentes en la frontera no detuvieron el flujo de migrantes y no lo hará el muro de Trump, si es que se construye algún día. La manera más efectiva para resolver el tema de la migración a largo plazo es solucionarlo desde la fuente, en Centroamérica”.

El WP precisó que el Presidente mexicano ideó un “Plan Marshall” de 30 mil millones de Dólares para invertir en proyectos de desarrollo en la región, en conjunto con un plan de inversión para el sur de México.

Menos de 24 horas después de la toma de posesión de López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón viajó a Estados Unidos, donde se reunió con funcionarios del Gobierno de Trump y presentó el Plan de Desarrollo Integral acordado el día anterior por los Presidentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

El pasado miércoles 12, López Obrador y Trump hablaron por teléfono sobre el tema migratorio y evocaron “la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país”, según indicó ese día el Presidente mexicano. Apro