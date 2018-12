Gobernadores Protestan por Cortes en el Presupuesto Asignado a los Estados

*Solo se Centraliza en los Intereses del Gobierno Federal, Afirman.

Ciudad de México; 20 de Diciembre.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2019, que se revisa en la Cámara de Diputados desde el pasado sábado, molesta a algunos Gobernadores.

El mandatario de Chihuahua, Javier Corral, llamó a sus homólogos a unirse y “dar batalla”, bajo el argumento de que la propuesta presupuestal afecta a las entidades.

1. El presupuesto de egresos se centraliza en los intereses del Gobierno Federal, ignorando las necesidades que surgen desde lo local. Para Jalisco, se les quitan recursos federales a los 125 municipios, así como al Estado y por consiguiente a las y los jaliscienses.

En respuesta a la convocatoria lanzada por Corral, Gobernadores emanados de PRI, PAN y PRD se reunieron este jueves en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

A esta reunión, encabezada por el gobernador de Campeche y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno Cárdenas, acudieron Alejandro Tello (Zacatecas), Marco Antonio Mena (Tlaxcala), Héctor Astudillo (Guerrero), Quirino Ordaz (Sinaloa), Silvano Aureoles (Michoacán), Omar Fayad (Hidalgo) y Juan Manuel Carreras (San Luis Potosí).

No asistió Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco, pese a que fue el primero en acusar que el Proyecto de Presupuesto no contempla ninguno de los proyectos prioritarios para su Estado.

¿De qué Trató la reunión?

Los mandatarios estatales elaboraron un posicionamiento conjunto en el que manifiestan sus inquietudes y propuestas respecto del proyecto presupuestal del Gobierno Federal, y el cual fue entregado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

¿Cuáles son sus Inquietudes?

El Gobernador de Campeche expuso a reporteros que, aunque su entidad está contemplada en el proyecto del Tren Maya y para albergar las oficinas de Pemex, el presupuesto federal plantea recortes sustanciales en materia de infraestructura, mismo sector que se vería afectado en San Luis Potosí, según el gobernador Juan Manuel Carreras.

El Gobernador de Zacatecas señaló que el sector educativo de la entidad resultaría afectado de aprobarse el paquete presupuestal.

El de Guerrero lamentó que, aunque el turismo es una de las principales actividades económicas para el estado, el presupuesto destinado para incentivar esta actividad se ve afectado en el proyecto.

¿Qué Dice AMLO?

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el llamado que hizo Corral a los Gobernadores, y aseguró que respeta su opinión.

“La respeto, desde luego no la comparto, pero respeto su punto de vista; además, está en todo su derecho (…) A los gobernadores, estamos abiertos a escucharlos, sobre todo, el secretario de Hacienda (Carlos Urzúa) tiene instrucciones de atender a todos los gobernadores”, afirmó el jefe del Poder Ejecutivo. Agencias