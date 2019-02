Estamos Convocados a Defender y Cumplir Nuestra Constitución: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Tras asistir a la ceremonia del 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que esta fecha invita a reflexionar y a refrendar el compromiso con el cumplimiento de la Ley Máxima del país.

Desde el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, Querétaro, Escandón Cadenas señaló que la Constitución de 1917 sigue viva y desde las diferentes trincheras, cada mexicana y mexicano debe velar por los derechos sociales que la conforman, defenderla y respetarla, por lo que manifestó su respaldo al presidente López Obrador ante las reformas que promoverá para combatir la corrupción, la impunidad y privilegiar la democracia.

“Este día es muy importante en la historia de nuestra nación. El pueblo mexicano tiene la responsabilidad de luchar por la defensa de los derechos y por el cumplimiento de las leyes que rigen nuestra Constitución. La conmemoración de este aniversario, nos convoca a reflexionar sobre la unidad de todo el país, rumbo a la cuarta transformación de la vida pública, que permita la construcción de una nación más justa”, enfatizó..

En este acto, López Obrador resaltó que su Gobierno impulsará reformas que mantienen el espíritu nacionalista y social de la Constitución de 1917, promulgada por el presidente Venustiano Carranza, sin embargo, dijo, aunque la cuarta transformación del país necesitaría una nueva Constitución, dejará la estafeta para las futuras generaciones.

“Pensamos que no hay condiciones para eso y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución; consideramos que tiene la misma importancia y profundidad que una nueva, que no debe descartarse, porque ya está muy parchada o remendada, y últimamente se afectó el espíritu que tiene, pero se puede dejar para el porvenir”, apuntó.

Al respecto, puntualizó que dichas reformas van en tres sentidos: el primero es acabar con la corrupción, que en la Constitución quede definido el delito de corrupción y tipificado como grave, y quien cometa un acto de este tipo no tenga derecho a fianza. “Eso sería un gran cambio. Corresponde a los legisladores, corresponde a todos corregirlo, limpiar de corrupción a México. Sería una gran reforma que en la Ley y en los hechos se termine”.

El segundo es terminar con la impunidad, ya que actualmente se mantiene que al Presidente sólo se le puede juzgar por traición a la patria, entonces, explicó López Obrador, se propondrá que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser juzgado por corrupción, y se terminen los fueros y privilegios.

El tercero, detalló el mandatario federal, es una asignatura que está pendiente, ya que México no tiene un auténtico sistema político democrático y necesita hacer valer la democracia. “Que no se compren los votos, que no se beneficie a ningún partido, que es lo que está dando nueva viabilidad a la República.. Lo sucedido el 1 de julio, fortaleció la grandeza de México al interior y hacia afuera. Tomemos a la democracia como una forma de vida”.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresó que los Poderes están en deuda con el pueblo de México, por lo que pidió no perder de vista que los postulados de la Constitución se articulan en torno a una vocación social.

“Busca la finalidad práctica de acabar con las desigualdades que históricamente y a la fecha, han producido condiciones de vida inaceptables para millones de mexicanas y mexicanos, impidiéndoles gozar de libertades y derechos”, acotó.

Finalmente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que la Constitución de 1917 fue creada con la guía del pueblo mexicano, por ello, precisó, es la de mayor permanencia de las tres que tiene en su historia el país.

“Si la dimensión de la obra humana se mide por su permanencia, de las tres constituciones que ha tenido en su historia, la de Querétaro es la que ocupa el lugar señero”, subrayó.

Para esta conmemoración se dieron cita los presidentes de las Cámaras de Senadores, Martí Batres Guadarrama, y de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y sus homólogos de todo el país, así como integrantes del gabinete del Gobierno de México y legisladores federales. Comunicado de Prensa