Gobierno Federal Realiza Subasta de Vehículos Oficiales en la Base Militar de Santa Lucía

* Esperan Recaudar más de 100 Mdp.

Ciudad de México; 23 de Febrero.- Con la venta por 220 mil Pesos de una camioneta negra de la marca Chevrolet, Tahoe, modelo 2013, inició este sábado la subasta de vehículos del Gobierno Federal en la Base Militar número 1 de Santa Lucía.

Eran las 12:15 horas cuando salió la primera unidad, minutos después los compradores se “peleaban” con miles de Pesos la compra de camionetas y automóviles utilizados en la administración federal pasada. Los pujadores subían una y otra vez el precio de la Tahoe que inició en 120 mil 700 Pesos.

El afortunado fue la persona que portaba la paleta 297, quien posteriormente adquirió dos camionetas más con un valor de 220 mil Pesos, cada una.

El subastador gritó: “Arranca con un precio de 120 mil 700 pesos”, para luego iniciar una pelea de miles de pesos por tratar de adquirir una de las camionetas del Gobierno Federal. “Quién me da 140 mil pesos, quiero 150 mil, quiero 155 mil, quiero 220 mil, quién da más a la una, a las dos, a las tres, vendida en 220 mil pesos”, expresó.

Acompañado por una mujer que daba el inicio de la puja, otra que también daba el arranque y el último precio, el hombre explicaba a los asistentes sobre las unidades que podrían adquirir.

Para Arturo Balderas no había mucha opción de compra y quizá lo único que a su juicio valía la pena eran las motocicletas BMV y Harley Davidson, “si no hay nada bueno esperaremos otra oportunidad, no hay opción”, dijo al señalar que los precios de las camionetas se podían “disparar”, debido a la inversión para ponerlas en buenas condiciones.

Luis Javier García Hernández, quien venía acompañado de dos amigos, opinó: “El precio base que le han puesto algunas de ellas están dentro del mercado y los postores la pueden elevar, por lo tanto, es poco atractivo los lotes que se están vendiendo, pero todo dependerá del postor”. Dentro de las 218 unidades que fueron subastadas este sábado por el Gobierno federal llamaban la atención de los asistentes tres unidades: un Audi 2012 con un blindaje VI, que tiene un precio base de un millón 991 mil 300 Pesos, así como dos camionetas: una Chevrolet y una BMW, ambas negras, equipadas con un blindaje diferente.

Entre los vehículos también se ofertaban dos tractores, dos Jeeps, un tractocamión y un camión de pasajeros, así como un camión cisterna.

En la base aérea número 1 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ubicada en el municipio de Zumpango, Estado de México, el público asistente podrá apreciar los 218 vehículos oficiales que fueron colocados bajo carpas instaladas en la pista de servicio, a un costado del Museo Militar de Aviación.

El evento está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en particular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que publicó las bases para poder comprar, así como la lista completa de las unidades a subastar en distintos lotes.

Para acceder a la subasta, los interesados debieron comprar las bases, que costaron 100 Pesos, y ahí también pudieron conocer el precio específico de las garantías de los autos de lujo, las cuales tienen un costo entre 50 mil y 100 mil Pesos pero que en caso de adquirir el vehículo, se tomarían como enganche.

Entre las unidades que son subastadas están 171 camionetas Captiva, Suburban y Taho, algunas de ellas con blindaje o semiblindaje; siete tractocamiones Kenworth y Volvo, 23 camionetas Pickup, nueve automóviles compactos, 30 motocicletas de las marcas BMW y Harley Davison.

También están 12 camiones de carga, cisterna y volteo; así como dos tractores agrícolas New Holland; dos autobuses Volvo y cinco remolques, un auto BMW y un Audi blindados, unidades a las cuales el Gobierno Federal, a través de Hacienda y el SAE, realizó los avalúos para tazar el precio de salida.

Previo a la realización de la subasta, los interesados de participar debieron haber pagado sus derechos en tiendas de conveniencia y seguir las indicaciones en la página oficial del SAE.

El precio de salida de los 218 lotes es de casi 57 millones de Pesos y el Gobierno Federal busca recaudar 100 millones de Pesos que serán destinados al financiamiento de la Guardia Nacional, cuya creación fue aprobada recientemente en el Senado de la República.

Para Abril próximo, el Gobierno Federal instalará otro tianguis en la Base Aérea de Santa Lucía, para la venta de 76 aviones y helicópteros, utilizados por funcionarios de alto nivel.

Las personas que adquieran este fin de semana algún bien tendrán como plazo el 1 de Marzo próximo para liquidar su compra, en tanto que la autoridad hacendaria le indicará la fecha para recoger el vehículo en el lugar donde se encuentre ubicado.

La víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia de la mañana que tienen un nuevo lote de 66 autos, en su mayoría de lujo relacionados con la comisión de delitos, que fueron recogidos por autoridades hacendarias y que también serán subastados próximamente. Agencias