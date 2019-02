Con Guardia Nacional Habrá Mayor Seguridad Para la Frontera Sur

* Asegura el Senador ERA.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas señaló que con la aprobación de la Guardia Nacional, la frontera sur de México se verá beneficiada en su seguridad, pues no duda que haya más y mejor vigilancia.

Y es que dijo que habría un destacamento más amplio en Tapachula y en toda esa región del Estado, lo que garantizaría una mayor seguridad para las familias del Soconusco y los municipios fronterizos con Guatemala.

Ramírez Aguilar, destacó que una de las demandas de la ciudadanía es precisamente, que haya un mayor control de la seguridad, no sólo en Tapachula, sino en toda la franja fronteriza, que genere una mayor confianza en la gente.

Eduardo Ramírez destacó que la seguridad debe dejar de ser un laberinto sin salida, “queremos mecanismos idóneos, eficaces para combatir la criminalidad, sobre todo porque es uno de los rubros que más demanda la sociedad”.

Por ello, celebró el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en materia de capacitación y adiestramiento, toda vez que tendrán el gran compromiso de transmitir, como legado a la Guardia Nacional, las bases de la obediencia, del alto principio del honor, de la justicia, de la moral, y de la ética; capacitación que por muchos años no han tenido nuestras corporaciones policiacas locales. Comunicado de Prensa