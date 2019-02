Burocratiza INM Ingreso del Turismo y Flexibiliza Entrada de Caravanas Migrantes

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero.- Luego del ingreso de migrantes hondureños y salvadoreños que pusieron en jaque a las autoridades mexicanas, visitantes de Guatemala señalaron que los integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) son muy inflexibles para dejarlos pasar a territorio mexicano a realizar compras y generar derrama económica en el plano turístico; en contraparte, la población mexicana da como acierto la rigidez para mantener la seguridad de la gente del Soconusco.

Prestadores de servicios turísticos y comerciantes del Soconusco indicaron que han visto una disminución considerable en la venta de productos y servicios en consecuencia de que el visitante guatemalteco ha tenido diversos problemas para pasar la frontera, ya que muchas de estas personas no cumplen al cien por ciento con los documentos migratorios que solicita el INM, por lo que coincidieron en que es importante saber distinguir al turista de los migrantes.

En este sentido, los visitantes guatemaltecos que si cumplieron con su documentación para su estancia formal en México, expusieron que existe muy poca información de los requisitos que deben cumplir para entrar a realizar compras o hacer turismo, por lo que recomendaron a las autoridades consulares a que difundan la forma y los lugares para realizar los trámites necesario y facilitar el acceso sin contratiempos.

Por su parte, la población en general vio con buenos ojos que las autoridades migratorias sean estrictas, ya que si bien la gente migrante no toda es delincuente, al menos mucha de ellos incumplen con su estancia legal en México a no tener en regla sus documentos, a diferencia de los que lograron tramitar su Visa Humanitaria. “Es importante que sin distingo, haya un control de la gente extranjera que entra al país para evitar actos delincuenciales, inclusive entre ellos mismos” dijo la activista de “Chiapas Seguro”, Catalina Benítez.

Finalmente, y de manera extraoficial, algunos de los integrantes del INM que trabajan en el paso formal de Talismán comentaron que se les instruyó cumplir con la Ley de Migración, desde checar la documentación de las personas extranjeras para su estancia formal, hasta lograr el aseguramiento de gente que entra por el río Suchiate, siempre en apego a los Derechos Humanos para luego deportarlos a su país de origen.

“En el caso de los visitantes de Guatemala, se les solicitará su documentación y si cumplen con los mismos daremos paso sin ninguna restricción, pero en ocasiones hasta recibimos amenazas de despido o insultos de los hermanos chapines cuando les negamos el paso por incumplir con los documentos”, expresaron los funcionarios.

Cabe destacar que la Expo Feria Tapachula inicia el 1 de Marzo y atrae a miles de personas guatemaltecas, por lo que será muy importante difundir los documentos que solicita tanto el INM como Aduanas para poder entrar a México y evitar que la población chapina quede a disgusto por no cumplir con el trámite pero que es indispensable cumplir con las leyes mexicanas. Agencia Intermedios