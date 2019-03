Protestan Derechohabientes Inconformes Contra el ISSSTE

*Por la Suspensión del Servicio en Traslado de Enfermos.

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), protestaron a las afueras de la Clínica Hospital “Roberto Nettel Flores” ante la suspensión del apoyo de traslado de enfermos hacia la Ciudad de México, situación que pone en riesgo la salud de los pacientes.

En representación de los inconformes, Manrique Flores Cantoral, afirmó que fueron informados por la dirección de la clínica hospital que el servicio de traslado de enfermos que tienen que acudir a citas médicas a hospitales de la Ciudad de México será suspendido, porque no cuentan con recursos para cubrir este rubro.

Esta situación es preocupante, ya que los pacientes tienen programadas citas con diversos especialistas, que no asistir su salud podría estar en peligro, por lo que urgió a las autoridades garantizar este servicio que por ley, como derechohabientes le corresponde, señaló.

La situación económica por la que atraviesa el ISSSTE es alarmante, porque las carencias van desde la falta de medicamentos e insumos para los pacientes que acuden a la clínica en Tapachula y ahora con el anuncio de la suspensión del servicio de traslado de pacientes, la problemática se recrudece.

El entrevistado dijo, que como derechohabientes les descuentan cada quincena la cuota, por lo que es lamentable que les nieguen un servicio que por ley les corresponde, y que va en detrimento de la salud de los pacientes.

Desde meses anteriores el servicio para el viaje a los hospitales de la Ciudad de México se había complicado, ya que aun cuando las indicaciones de los médicos es que el traslado de algunos enfermos debería ser vía aérea por la condición de los pacientes, les han negado los boletos de avión y los envían vía terrestre, lo que ha provocado que la salud de los enfermos se empeore.

“Los médicos en la Ciudad de México nos han dicho que de nada sirve que acudamos a nuestras citas, porque el viaje en camión ha empeorado la salud de nuestros pacientes, pero al venir a la dirección de la clínica solo se escudan en que no hay recursos, situación que es preocupante” sostuvo.

Puntualizó que la mañana de este miércoles partió un autobús a los hospitales de la Ciudad de México, pero les informaron que solo los llevarían y que vieran como iban a regresar, porque el servicio quedaría suspendido.

Ante esta situación, los derechohabientes exigieron a las autoridades de salud realizar una investigación a la delegación del ISSSTE en Chiapas para conocer el destino de los recursos que les descuentan cada mes, dinero que debe ser empleado para la atención medica de sus pacientes. EL ORBE/ Marvin Bautista