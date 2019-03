Inoperante la Estación Norte de la Policía Municipal de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 7 de Marzo.- El 14 de Noviembre de 2017, fue inaugurada la estación norte de la Policía Municipal de Tapachula, proyecto que buscaba disminuir el tiempo de respuesta de la corporación policíaca ante los llamados de auxilio de la población de las comunidades de la zona media alta y alta del municipio.

El Presidente de la Sociedad Alternativa Rural, Jorge Velázquez Marcelín, afirmó que a más de un año y 3 meses de su inauguración, dicha estación norte permanece abandonada, ya que la administración de Oscar Gurría Penagos no escucha las demandas de la población de la zona alta, quienes están a la zozobra de la delincuencia al no haber vigilancia en las comunidades.

La estación ubicada a un costado de la Planta Potabilizadora del Coapatap, tuvo una destacada inversión financiera y su área de construcción consistió en 250.21.00 m2, cuenta con espacios de recepción, sala de espera, área jurídica, medica, baños, pasillos, celdas, vestidores, estacionamiento, jardinería y luminarias.

El objetivo del proyecto era bueno, ya que estos espacios pretendían que los elementos policíacos tuvieran mayor eficacia al responder al llamado de la población, prestando auxilio en menos tiempo y generando resultados positivos, pero eso sólo fue en el papel ya que las instalaciones nunca han sido puestas en funcionamiento.

Es una burla que el Alcalde se olvide de las comunidades de la zona alta, dijo, pues no es posible que no tengan la capacidad para poner en marcha la estación norte, mientras que los elementos sólo son usados para reprimir a vendedores ambulantes y no para cumplir su trabajo, que es garantizar la seguridad de la población.

Las instalaciones están vacías y sucias, ya que sólo en algunas ocasiones llega una patrulla a la estación, pero los elementos abordo de la unidad sólo llegan a dormir, lo cual genera molestias entre la población que transita por esta zona. EL ORBE/ Marvin Bautista