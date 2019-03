Llama Rutilio Escandón a Impartir Justicia Apegada al Estado de Derecho

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la ceremonia alusiva al “Día del Juzgador Mexicano”, donde invitó a impartir una justicia apegada siempre al Estado de derecho, que atienda a todas y todos de una forma afable, principalmente a quienes no se pueden defender.

Desde las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde hizo entrega de reconocimientos a las y los Jueces y Magistrados de gran trayectoria, el jefe del Ejecutivo Estatal subrayó que ante cualquier acción que afecte los intereses, derechos y garantías de la ciudadanía, debe existir la obligación ética y moral de acudir al llamado de la sociedad.

Por ello, pidió a las y los integrantes del Poder Judicial que continúen con esa gran labor e independencia para apoyar al pueblo que también tiene derecho a exigir correspondencia profesional y humana, y “nosotros estamos obligados a servirles como una sola autoridad”.

Destacó que como funcionarios públicos no deben olvidar que su tarea es servir a la ciudadanía, sobre todo ante la cuarta transformación de la vida pública del país en la que debe prevalecer la unión de esfuerzos entre las instituciones, para ayudar al pueblo bueno y sabio que, aunque no tenga amplios conocimientos de las atribuciones de sus autoridades, sí tiene derecho a reclamar.

“Creo que en una buena armonía, en la unión de todos, en el acercamiento, en un trato como verdaderos semejantes podemos resolver bien y de mejor manera las cosas, y puede dar buenos resultados y buenas prácticas para sacar adelante las necesidades de las y los chiapanecos”, señaló.

Acompañado del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, y de la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, el jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que su paso por el Poder Judicial del Estado le dejó buenas enseñanzas y aprendizajes, pero sobre todo la oportunidad de conocer las grandes necesidades que tienen las y los chiapanecos.

“En Chiapas hay grandes contrastes, somos ricos en recursos naturales, pero con un gran pobreza económica y un alto grado de marginación, por eso debemos de trabajar con una gran disposición, respetando los derechos humanos y apoyando a la gente con todo cariño y afecto, porque llegan en condiciones de mucha necesidad; nos pongamos de su lado y estoy seguro que nunca nos vamos a equivocar”, apuntó.

Finalmente, manifestó su beneplácito por que en este día se reconozca a gente correcta, buena y trabajadora, y eso, dijo, es lo que se quiere en Chiapas, que en el Poder Judicial se continúe con esta gran labor de excelencia, objetiva, imparcial, profesional y con independencia.

Finalmente, hizo entrega de reconocimientos especiales por su trayectoria al magistrado Arturo Solís Yáñez, asesor de la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura; a Carmen Beatriz Monzón Velasco, jueza penal de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez; a Graciela Alcázar Castañón, jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla; a Bruno Ignacio Bermúdez Hernández, juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno Cintalapa; y a Víctor Manuel Zepeda López, juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Comitán. Boletín Oficial