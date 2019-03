AMLO Dice a su Equipo “Hay que Trabajar 16 Horas Diarias”

Puebla, Pue., 10 de marzo.- “¡Esto es una revolución, esto es una transformación, aquí hay que trabajar 16 horas diarias por el pueblo!”, urgió a su equipo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario explicó que ha habido retrasos en la entrega de programas sociales porque los censos no han concluido y por eso apuró a los suyos a trabajar, no ser como burócratas, que se toman descansos todo el día.

“Los que trabajan en el gobierno, mis compañeras, mis compañeros, les digo: apúrense, hay que trabajar 16 horas diarias, porque si no trabajamos, si actuamos como, con todo respeto, como burócratas” así no.

Trabajar como burócrata, refirió es: “llegamos a las 10 de la mañana y todavía nos ponemos a leer el periódico y a las dos ya vamos a comer, regresamos a la oficina a las cinco, y a las siete otra vez para atrás, y sábado y domingo no damos golpe. Así no”, sentenció.

En su mensaje, el mandatario prácticamente regañó al superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, a quien el sábado durante su gira por la entidad forzó a un abrazo con el gobernador Enrique Alfaro, para dar fin a “politiquerías”.

Aquí explicó que en Jalisco, este sábado, una persona con discapacidad, le dijo ya estar censada pero le preguntó “¿cuándo va a llegar la ayuda?”.

“Me partió el alma”, relató el mandatario.

“Jalé al coordinador en Jalisco (Lomelí), le digo, ven y escucha esto. En vez de estar diciendo que en Jalisco, en Puebla, en Tabasco o en Chiapas hay pleitos y platicándome de la politiquería, en vez de eso, lo que me importa es que se termine el censo, ¡Lo que me importa es que pronto se resuelva el apoyo a la gente!”, explicó López Obrador. Sun