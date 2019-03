Encabeza Rutilio Escandón el Pacto Estatal Para la Prevención y Combate de Incendios

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el Pacto Estatal para la Prevención y Combate de Incendios 2019, a través del cual instituciones de los tres órdenes de Gobierno, sociedad civil, brigadistas institucionales y voluntarios, se suman a las acciones en defensa de la biodiversidad de Chiapas.

En este sentido, Escandón Cadenas manifestó que el cuidado del entorno es un derecho humano, por lo que esta convocatoria no es sólo un llamado de las autoridades de forma extraoficial, sino que es normativa.

“Sin duda lo sabemos, Chiapas es un gran Estado y entre todos nosotros estamos llamados a escribir una nueva historia que nos haga sentir orgullosos por defender a Chiapas, a México y al planeta, porque lo que sucede en Chiapas puede ayudar, pero también perjudicar a toda la Tierra”, puntualizó.

Tras signar el Convenio de Coordinación Específica de Incendios Forestales, con el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jorge Castaños Martínez, el Gobernador apuntó que este pacto requiere de la mayor seriedad y responsabilidad de todas y todos, entendiéndolo como un acuerdo de buena fe.

Por ello, el titular del Ejecutivo Estatal pidió a las y los Presidentes Municipales estar muy atentos y hacer llegar esta convocatoria a las personas que trabajan y viven del campo, porque es donde se enfatiza el problema de incendios forestales, sin restar responsabilidad a toda la ciudadanía.

Por su parte, Jorge Castaños Martínez reconoció la voluntad del Gobierno de Chiapas y se sumó a las tareas que se impulsan con este pacto para preservar los recursos forestales de una de las entidades que se distingue por su gran diversidad e importante número de áreas naturales protegidas.

No obstante, señaló el funcionario federal, se requiere de un cambio de fondo en las políticas públicas para la conservación de los bosques y selvas, a partir de programas que revaloren la vocación productiva de las comunidades y ejidos, e impulsar el aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos forestales, que generen mejores opciones de empleo e ingreso.

Propuso que, mediante la suma de esfuerzos en un esquema de desarrollo forestal responsable, con enfoque en los territorios, se proyecte en todo el Estado el programa “Sembrando Vida”, a fin de enfrentar, con toda seriedad, la tala ilegal de árboles y promover el consumo de madera de procedencia legal.

Asimismo, fomentar el manejo integral de microcuencas, acciones de conservación mediante el comercio justo y mayor valor agregado; modernizar la ganadería extensiva, e intensificar el apoyo a mujeres y jóvenes de pueblos originarios.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, dio a conocer que sólo en este año se han registrado 44 incendios, afectando a 625 hectáreas de la entidad, por lo que Chiapas, en este momento, se encuentra en el sexto lugar de la tabla de Estados con mayor incidencia de incendios en el país, lo que hace aún más urgente consolidar estos acuerdos interinstitucionales.

En tanto, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, señaló que a través de tres satélites se mantiene un monitoreo constante en todo el país, que permite conocer las coordenadas y el punto exacto donde se originan las quemas.

De igual forma, enfatizó que para estas acciones de prevención y combate, se tiene una fuerza de reacción de un helicóptero, 96 ambulancias, 46 pipas, 141 camionetas pick up, cuatro lanchas, 10 cuatrimotos, mil 634 elementos operativos, y la contribución de más de 5 mil Comités de Prevención y Participación Ciudadana, Alcaldes, Alcaldesas y Comisariados Ejidales.

Cabe mencionar que en la elaboración del Programa Estatal de Manejo de Fuego, participan dependencias federales, estatales, municipales, sociedad civil organizada, los sectores académico y forestal, además de propietarios, ejidos y comunidades, con el objetivo de reducir los impactos negativos de los incendios, por medio del manejo integral del fuego, a través de la coordinación interinstitucional, la participación social y la prevención, la ecología del fuego y la eficiencia en el manejo.

Finalmente, el director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Juan Gabriel Limón Lara, expuso que en lo que va del 2019 la lluvia ha estado por debajo de la media nacional, y el pronóstico es que se tendrá un nivel bajo de precipitación en lo que resta de Marzo, mientras que para Abril, se esperan temperaturas de hasta 40 grados. Comunicado de Prensa