Cientos de Cubanos Entran Violentamente a Instalaciones Migratorias de Tapachula

Alrededor de 300 cubanos irrumpieron en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, exigiendo que se les extienda de manera rápida el salvoconducto que les permita su libre tránsito en el país.

Forzaron los accesos y sometieron a golpes a los agentes mexicanos

*Un funcionario tuvo que ser trasladado de emergencia por lesiones

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo.- Alrededor de 300 extranjeros de nacionalidad cubana protestaron este viernes en las afueras de las instalaciones de la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’, al norte de la ciudad, adonde después entraron violentamente.

De acuerdo a testigos, los hechos se registraron alrededor de las 08:30 horas, cuando los extranjeros exigían que les abrieran las puertas de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INAMI), los dejaran ingresar hasta el área de Regulación Migratoria y los atendieran inmediatamente.

Para ello, los manifestantes iban acompañados de supuestos activistas de organizaciones civiles.

En la víspera, los cubanos habían pedido a las autoridades migratorias que resolvieran a cada uno su situación jurídica y les extendieran un salvoconducto que les permita recorrer toda la República Mexicana, sin que nadie los pueda detener.

En la puerta, un grupo de oficiales migratorios les trataban de explicar que la normativa establece desde hace años, que ese trámite requiere de hasta 20 días para realizarlo, ya que en ese periodo se trata de saber si los solicitantes no cuentan con antecedentes penales u órdenes de localización.

Eso no les pareció a los cubanos, quienes forzaron los accesos y entraron a gritos y golpes. Uno de los funcionarios agredidos tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica de emergencia y su salud se reportaba como grave.

De acuerdo a lo que trataban de explicar los servidores públicos mexicanos, en el área de Regulación Migratoria en Tapachula laboran 27 Agentes Federales, quienes atienden diariamente entre 200 y 300 trámites de migrantes de todas las nacionalidades.

Sin embargo, en los últimos días han arribado a Tapachula miles de cubanos que exigen que se les atienda de inmediato y de buen modo.

Esto, sin contar los miles de centroamericanos que también han arribado a territorio nacional, legal e ilegalmente, atraídos por el ofrecimiento del Gobierno Federal de permitirles vivir en México y que, incluso, les darán apoyos gubernamentales y empleos.

La violenta agresión a los agentes y funcionarios mexicanos de este viernes, representa un atentado a la soberanía nacional y viola cualquier tratado internacional de derechos humanos.

Sin embargo, no es la primera vez que sucede en lo que va de este año, ya que el mes pasado los integrantes de una caravana de migrantes centroamericanos que caminaban de Suchiate a Tapachula, arremetieron a pedradas en contra de mujeres del INAMI y de policías federales, además de ocasionar daños a las unidades.

Mientras que en el Puente Internacional “Rodolfo Robles”, sus antecesores también agredieron hasta con bombas molotov a policías y reporteros, cuando despedazaron las puertas para entrar ilegalmente al país.

Otros grupos de migrantes en diversos puntos de la República están exigiendo comida -que no sean frijoles o tacos-, servicio médico permanente, albergues, un apoyo económico mensual de alrededor de seis mil Pesos, entre otras cosas.

En tanto que en Tapachula y los municipios aledaños, en una situación sin precedentes, los representantes de los sectores productivos han exigido una y otra vez sellar la frontera sur, impedir la entrada de quienes lo quieren hacer ilegalmente y se proceda legalmente en contra de miles de extranjeros que deambulan por la ciudad.

Argumentan que desde que la política migratoria federal permitió la entrada de las caravanas, a partir del último trimestre del año, los niveles de inseguridad en Tapachula y el resto de la frontera sur, se incrementaron alarmantemente.

Por lo pronto se desconoce si se procederá penalmente en contra de los cubanos que violaron las disposiciones de ley, o también gozaran de impunidad. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

NOTA DE ÚLTIMA HORA: Finalmente, varios de los extranjeros inconformes se quedaron a pernoctar a las afueras de las instalaciones, para ser atendidos a primera hora de hoy.