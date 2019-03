Plataneros del Soconusco Buscan Incrementar 5% la Producción Anual

* Con el Dragado en Puerto Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 30 de Marzo.- El presidente de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco (APPS), Eduardo Altúzar López, agradeció al gobernador Rutilio Escandón cadenas, las gestiones ante la Armada de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para el dragado emergente del canal principal de Puerto Chiapas.

“Este puerto es muy importante para nosotros, es la puerta al mundo, esperamos que en los próximos años haya un cambio significativo en el mercado y estando el puerto en condiciones, tenemos esperanzas para continuar comercializando; esperamos año con año contar con las gestiones de nuestro gobernador para tener un puerto en óptimas condiciones y competitivo”, añadió.

En caso de que las carreteras resultaran dañadas por un desastre natural, Puerto Chiapas es de seguridad nacional, ya que la población podría tener alimentos y combustible para poder seguir operando, no quedaríamos incomunicados, es un puerto estratégico para cualquier tipo de operación o para cualquier desastre natural, dijo.

Con el inicio de los trabajos de dragado, se mejorará la comercialización, toda vez que los barcos estaban saliendo con 20 o con menos de 50 contenedores de 250 contenedores semanales de banano que salen desde esta región, explicó.

Necesario que más Productores se Certifiquen.

Exhortó a otros sectores productivos para aprovechar el barco que Chiquita Brand ha puesto a disposición para los productores de esta región, “a muchos productores no nos gusta que nos hagan controles de calidad, pero los invito a que no tengan miedo a un control de calidad para que puedan exportar y se sumen al puerto para consolidar carga a los diversos puertos del mundo, hoy tenemos un barco donde se pueden subir diversos productos agrícolas hacia Estados Unidos, que Chiquita pone a disposición de todos los productores”.

Altúzar López señaló que prevén que en unos dos años más empiecen a buscar nuevas rutas, sobre todo porque ya cuentan con cámaras frías en el Agro Parque, para enviar cargas a otros destinos con un barco que vaya hacia el mercados natural que es Asia, para conquistar los mercados de China y Japón.

Actualmente, su crecimiento anual en producción es del 4 por ciento, pero trabajan para incrementarlo al 5 por ciento, situación por la que hace un llamado al sector social, empresarial y pequeños empresarios, de ahí la necesidad, aseguró, de hacer producir más la tierra con un mínimo de 80 toneladas por hectárea.

La inversión anual para el dragado de Puerto Chiapas es de entre 60 a 70 millones de Pesos. Los barcos que ingresan en promedio son de 8 metros de calado.

Actualmente tienen un promedio de 270 mil toneladas anuales de exportación y 270 mil para el mercado nacional. EL ORBE / Rodolfo Hernández González