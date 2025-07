Antigua Planta de Moscamed Será Reconvertida Para Combatir al Gusano Barrenador

*México y EEUU Invertirán 50 Mdd.

Metapa de Domínguez, Chiapas; 8 de Julio del 2025.- Las antiguas instalaciones de la planta de Moscamed que antes servían para combatir la mosca del mediterráneo, ahora servirán para combatir el gusano barrenador, mediante la producción de moscas estériles gracias a una inversión de 50 millones de Dólares que realizarán autoridades de México y Estados Unidos.

Dicha información fue dada a conocer por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, tras sostener reuniones con representantes de uniones y asociaciones ganaderas de Chiapas, así como de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Mango y Plátano.



El funcionario realizó un recorrido por la antigua planta de Moscamed ubicada en la población fronteriza de Metapa de Domínguez, en donde se iniciaron los trabajos para que próximamente produzca, al menos, cien millones de moscas estériles contra el gusano barrrenador.“Visité la antigua planta Moscamed, en Metapa, Chiapas, que pronto será la planta del gusano barrenador del ganado. Iniciamos su rehabilitación para producir mosca estéril, pieza clave en la estrategia para lograr su erradicación”, mencionó.Dijo que la ubicación de esta es estratégica, por encontrarse en la frontera con Guatemala y muy cerca del aeropuerto de Tapachula, desde donde se dispersarán los insectos que actualmente se realiza en Tuxtla Gutiérrez, aunque las moscas son traídas de Panamá.Aseguró que esa plaga se puede erradicar y pidió a los ganaderos que vigilen que sus animales no tengan heridas, y si las detectan que las curen, incluso proporcionó el número de teléfono 800-75-12-100, en donde se reportan los casos, para ayudarlos a curar al ganado.En ese sentido, manifestó que se otorgan los tratamientos en forma gratuita y no se sacrifican los animales, como tampoco se ponen en cuarentena los ranchos y los ganaderos no pierden sus registros.“Nuestro interés es que contribuir a mantener la salud de los animales, de sus vecinos, de las personas, ayúdennos por favor, porque con ustedes podemos erradicar el gusano barrenador del ganado del territorio nacional”, sostuvo.Mencionó que, en su encuentro con representantes de las uniones y asociaciones ganaderas de Chiapas, escuchó los planteamientos de estos y se comprometió a seguir trabajando para fortalecer a este sector y atender sus necesidades, ya que la entidad ocupa el onceavo lugar en producción pecuaria y el octavo en leche.El titular de la SADER hizo un reconocimiento al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien dijo “es un gran socio en esta campaña para luchar contra el gusano barrenador del ganado”. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros