Nada que Celebrar en el Día Internacional del Migrante: Activista

Tapachula, Chiapas 18 de Diciembre del 2025.- En el Día Internacional del Migrante, el activista Luis García Villagrán lanzó un fuerte llamado desde la frontera sur: no hay nada que celebrar cuando persisten el racismo, la xenofobia y el abandono institucional. Denunció la simulación oficial y la falta de respeto a los derechos humanos de quienes migran por necesidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.



