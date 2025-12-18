jueves, diciembre 18, 2025
spot_img
InicioAl InstanteNada que Celebrar en el Día Internacional del Migrante: Activista
Al Instante

Nada que Celebrar en el Día Internacional del Migrante: Activista

0
22

Tapachula, Chiapas 18 de Diciembre del 2025.- En el Día Internacional del Migrante, el activista Luis García Villagrán lanzó un fuerte llamado desde la frontera sur: no hay nada que celebrar cuando persisten el racismo, la xenofobia y el abandono institucional. Denunció la simulación oficial y la falta de respeto a los derechos humanos de quienes migran por necesidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
VEHÍCULO ROBADO
Artículo siguiente
Ya hay fecha!
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Ya hay fecha!

Al Instante staff - 0
Leer más

VEHÍCULO ROBADO

Al Instante staff - 0
🚨 VEHÍCULO ROBADO 🚨 Solicitamos el apoyo para localizar vehículo robado recientemente. 🚗 Marca/Modelo: Nissan Tsuru Sedan 4 Puertas 🎨 Color: Plata 🔢 Placas: DRD-978 📍 Lugar del...
Leer más

Advierten de Posible Colapso de Puente

Al Instante staff - 0
• La vía de comunicación podría dejar incomunicadas a miles de familias; señalan. Tapachula, Chiapas; 18 de diciembre de 2025.- Un puente que conecta a las...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

Ya hay fecha!

VEHÍCULO ROBADO

Advierten de Posible Colapso de Puente

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV