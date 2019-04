Detectan Recibos Clonados del COAPATAP

Tapachula, Chiapas; 03 de abril. – Un grupo de usuarios revelaron al rotativo EL ORBE que en el Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap) se están clonando los recibos para que el recurso recaudado de los pagos que hacen los consumidores, no ingrese a la Tesorería ni a registros fiscales.

Con ello se podrían estar desviando recursos de los 12 millones de pesos que se recaudan en promedio cada mes, sin que aparentemente nadie se daría cuenta.

Luis Alberto Soto, representante de diversas colonias afectadas del sur de la ciudad, presentó varios ejemplos de recibos clonados, lo que representa una clara prueba de que en la administración municipal que encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, hay graves actos de corrupción, evasión fiscal y confabulación de servidores públicos para actos ilegales.

Por ejemplo, la usuaria con el número de contrato 502114-501968-1, recibió la factura foliada con el número 235040 que amparaba su consumo en el mes de febrero.

En el documento, con su color guinda, característico desde que asumió el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la alcaldía de Tapachula, se observa un texto que le dice al consumidor que puede solicitar su factura electrónica, tiene códigos de barras y otros datos de identificación.

Sin embargo, el nuevo recibo es muy diferente. Según Soto, son los formatos que se utilizaban para cobrar los recibos en la administración municipal pasada.

Este, de color azul y con los logotipos del anterior gobierno municipal, ampara el mismo contrato y usuario, pero, a diferencia del otro, le exigen que el pago debe ser inmediato y por ello acudió a liquidarlo. Curiosamente, las cajeras del organismo cobraron con toda normalidad, retuvieron parte del comprobante y sellaron, como si no hubiera pasado nada.

En el periodo facturado, se observa claramente que se trata del mes de marzo del 2019 y, en el sello de “pagado” de la ventanilla de cobro trae la fecha del 1º de abril de este año.

Sin percatarse de ello -hasta ese momento- la usuaria, con domicilio en la colonia Palmeiras, ubicada al sur de esta ciudad, pagó la cantidad que decía la facturación, incluyendo un rezago, el consumo de agua, la descarga de drenaje, recargos y hasta la donación voluntaria para los bomberos.

Al compararlo con su recibo anterior saltaron las dudas y por eso, un grupo de ellos se presentó a las oficinas centrales para saber que ocurría.

Dijeron que, luego de varios trabajadores del Coapatap escucharon su reclamo, quisieron retener el recibo clonado pero los afectados lo impidieron.

Indicó que desconocen cuántos recibos se hayan expedido de esa manera y a cuánto miles de pesos representan pero que, se cree, ese recurso no entró a las arcas y fueron desviados a otra parte.

Ese fraude no lo pudo hacer una sola persona. Como tal, tuvo que haber una asociación delictuosa, porque es muy visible lo ocurrido y cualquier trabajador del organismo lo podía detectar.

Tuvieron que intervenir especialistas en informática que tuvieran acceso a los contratos, números de usuarios, identidades, historial y los montos a pagar.

Así también, almacenistas que mantienen en su resguardo los formatos y recibos que se utilizaban en las administraciones municipales pasadas, aunque se les olvidó que los logotipos utilizados y colores son diferentes.

Además, tuvieron que participar lecturistas y personal de distribución de los recibos, cajeros para poder cobrar sin inmutarse y, obviamente, los directivos.

Este fraude ha sido detectado apenas unos días después de que hubo relevos en la dirección general del organismo, que ahora dirige el ex comerciante del centro de la ciudad, César García Jiménez.

Como es un documento en el que se cobró el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la denuncia de los afectados también será turnado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) del gobierno federal, no solo para que se investigue el daño al fisco, sino también para que se deje en claro que la Cuarta Transformación no solapara actos de corrupción.. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello