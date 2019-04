Presentan al Senado Iniciativa Sobre Operación de la Guardia Nacional

Ciudad de México.- La Guardia Nacional tendrá presencia en todo el país y vigilará todas las actividades productivas y sociales.

De acuerdo con la iniciativa sobre su operación, que ayer recibió el Senado, tiene facultades para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, hacer operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas, garitas, aeropuertos e incluso la red pública de internet.

Sus elementos deberán someterse a controles de confianza, tener el Certificado Único Policial y recibir entrenamiento contra tortura y uso excesivo de la fuerza.

Además, los servicios de la Guardia Nacional tendrán un costo para los gobiernos estatales y municipales, que se cargará de sus presupuestos.

Otra ley que se puso ayer a consideración del Senado es la que reglamentará el uso de la fuerza. En ella se establece que los cuerpos de seguridad podrán “responder con fuerza letal” cuando un sujeto o un grupo de personas los amenacen con medios que también impliquen una amenaza letal.

Este tipo de fuerza no podrá ser usado en un bloqueo de calles o sobre una manifestación social pacífica.

Los legisladores también recibieron ayer la propuesta para crear la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

UN GENERAL DIRIGIRÁ LA GUARDIA

Luis Rodríguez Bucio, general en proceso de retiro, será el comandante de la Guardia Nacional, anunció ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

La corporación de reciente creación tendrá un Estado Mayor conformado por Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, general de brigada (representando al Ejército); el contralmirante Gabriel García Chávez (por parte de la Marina); y la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, de la Policía Federal.

Nosotros no actuamos con cerrazón. En este caso, el que opere bien la Guardia Nacional y que sean militares en proceso de retiro se vio que era posible satisfacer esa petición (que la comandancia de la Guardia Nacional no sea militar)”, enfatizó López Obrador.

En el anuncio el Presidente enfatizó que la prioridad de este organismo es garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos, con vigilancia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, insistió en que los cursos en el respeto a los derechos humanos de sus futuros elementos iniciaron desde antes de que se formalizara la creación de la GN. Agencias