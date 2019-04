Rutilio Escandón Reapertura Centro de Salud

En el municipio de Nicolás Ruiz.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que con el respaldo de la Federación, se cumple al pueblo de Nicolás Ruiz con la reapertura de su Centro de Salud con Servicios Ampliados, que ahora no estará en el abandono y podrá otorgar un trato digno a las familias de este municipio.

“Escuchamos a la gente, porque lo que menos se hacía era dar atención al pueblo, muestra de ello son los rezagos que se acumularon en más de 30 años. Por eso, vamos a ir trabajando primero por lo más urgente, que es la salud y esta clínica es una necesidad imperante”, aseguró.

Acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos y del alcalde Amadeo López Méndez, el mandatario hizo entrega de insumos, medicamentos y equipamiento médico, y reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera integral para acercar los servicios a toda la población, sin distinción alguna.

“Somos un Gobierno que privilegia la salud, porque un pueblo saludable camina hacia el desarrollo y el progreso, y tiene la posibilidad de que las niñas, niños y jóvenes puedan prepararse para un mejor futuro”, precisó.

Escandón Cadenas dejó en claro que su Gobierno hará a un lado las simulaciones y las mentiras, ya que trabaja de manera seria y con la ley en la mano para evitar todos los vicios que han dañado a las instituciones; por eso, dijo, se vigilará que este tipo de obras funcionen como se debe, con el equipamiento médico adecuado y con una amplia gama de medicamentos.

“Por muchos años, la gente estaba sufriendo por falta de atención médica, mientras que otros lucraban con los intereses legítimos del pueblo, eso hoy ya no va a seguir pasando, y si hay algún vival quiere pasarse de listo, se enfrentará a la justicia”, dijo al tiempo que advirtió que en su Gobierno no se va a tolerar actos de corrupción, ya que se está haciendo un gran esfuerzo para que el presupuesto rinda.

Enfatizó que su Gobierno trabaja para hacer valer la justicia social, por ello se han dejado atrás los lujos y despilfarros que otros Gobiernos tenían, y como muestra de ello los helicópteros y avionetas del Gobierno hoy están al servicio de la ciudadanía, exclusivamente para emergencias de salud, protección civil y seguridad.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Salud estatal dijo que con estas acciones se fortalecerá la cobertura mediante una cartera de servicios de atención, promoción de la salud y prevención de padecimientos; además de exhortar al personal a brindar el mejor servicio y cuidar este Centro que estará al servicio de más de 7 mil habitantes. Comunicado de Prensa