Aprobada en lo General la Reforma Educativa; 17 Estados Deberán Respaldarla. Maestros se Declaran Inconformes

Por Diputados y Senadores

Ciudad de México, 9 de mayo.- El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 31 y 73 constitucionales en materia educativa.

La reforma educativa tuvo en lo particular 97 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención. Ahora tendrá que pasar a Congresos locales para su discusión.

Para ser aprobada necesita el visto bueno de 17 legislaturas locales.

Antes, en la votación en general, el documento obtuvo 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones.

Esta reforma tiene como objetivo «retomar el rol de las niñas, niños, jóvenes y maestros como premisas fundamentales dentro de nuestro Sistema Educativo Nacional». Además, contempla como actores principales del proceso educativo a las y los docentes.

El dictamen detalla que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad. Respecto a los planes y programas de estudio, se señala que tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de la ciencia y las humanidades.

Estos son algunos de los cambios aprobados en comisiones de ambas cámaras:

-En el artículo 3 se añade que en los planes y programas de estudio se incluya la enseñanza de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, así como educación sexual y reproductiva.

-Además, el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos.

-En el artículo 11 transitorio se establece que, en un plazo no mayor a 180 días a partir de que la reforma entre en vigor, el Ejecutivo federal tendrá que definir una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento.

-En el 14 transitorio se estipula que la Cámara de Diputados aprobará recursos necesarios (en el Presupuesto de Egresos de la Federación) para cumplir con lo establecido en la fracción V del artículo 3, la cual indica que el Estado apoyará la investigación y la innovación científica, humanística y tecnológica, además de que garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes.

-En el artículo 16 se establece que la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo la rectoría del Estado.

-En el Pleno de la Cámara baja se aprobó la modificación del artículo 15 transitorio para precisar la obligatoriedad con la educación superior, por lo que se incluirán recursos necesarios en los presupuestos federal, estatales y municipales.

Más temprano, el dictamen fue aprobado en las comisiones conjuntas de Educación, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara alta. Mientras que el miércoles fue aprobada tanto en comisiones como en el Pleno de la Cámara de Diputados.

El pasado 30 de abril, el proyecto de decreto en materia educativa no alcanzó los votos necesarios y fue rechazado en lo particular en el Pleno del Senado. Agencias