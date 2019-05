Cafetaleros Ficha a Salvador Cabañas

* Será Auxiliar del Cuerpo Técnico.

Ciudad de México, 10 de mayo.- Luego del rumor sobre la vuelta de Salvador Cabañas al futbol mexicano, el exdelantero del América confirmó desde Paraguay que está en camino a volver a nuestro balompié, y será a Cafetaleros, con el que estará desde el próximo torneo. Quién fuera un importante atacante del futbol mexicano regresaría para aportar en el cuerpo técnico del estratega Luis Soto.

Ya muy cerca de viajar a México el delantero ofreció una entrevista en su país, donde mencionó el nombre del equipo al que llegará. «Vamos a acompañar al grupo, ayudar a mentalizar a los jugadores para realizar un buen trabajo, que ellos aspiren a lo máximo; eso es lo primordial, va a ser muy importante que Cafetaleros sea un equipo protagonista en los torneos que va a jugar», sentenció el guaraní.

En el tema de Cafetaleros es importante mencionar que se promovió un cambio de sede para el próximo torneo del Ascenso MX, y así trasladarse de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de tener mejores condiciones y ser certificados para pelear por el ascenso deportivo, pero no se ha confirmado hasta el momento.

El conjunto chiapaneco podría incluir a Cabañas como parte del cuerpo técnico. En dicha entrevista, el exgoleador también explicaba los objetivos que tiene al aterrizar al sitio que le dio la oportunidad en el futbol mexicano por primera ocasión, allá del 2004. «Volver a Chiapas es importante, es mi ciudad, me dio la oportunidad de llegar a México y hacer lo que más me gustaba en ese tiempo, jugar al futbol. El proyecto es importante y queremos ser parte de ese proyecto, al que estamos por integrarnos pronto», señaló quien se unirá al cuerpo técnico del cafetal.

No hay que olvidar que Cafetaleros consiguió hace un año el máximo logro en el futbol profesional de ese estado, un título y el ascenso deportivo, hecho que pretenden repetir y certificarse para aspirar a militar pronto en la Liga MX. Sun