Crea el Poder Judicial Nuevo Centro de Convivencia Familiar Supervisada

Tuxtla Gutiérrez.- En el marco del Día de las y los niños y atendiendo la disposición internacional de posicionar a la niñez como un principio de interés superior, iniciaron los trabajos para crear el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam) que en base a modelos nacionales e internacionales dignifica los espacios de convivencia para la niñez y adolescencia sujetas a procesos de separación familiar.

El Cecofam es el espacio físico dónde la autoridad mandata a los padres o familiares en procesos judiciales interactuar con infantes y adolescentes o en su caso hacer la entrega de los mismos tras periodos de convivencia con alguna de las partes.

Anteriormente estos procesos se realizaban en sitios reducidos y carentes de medidas lúdicas y de integración, por lo que el Cecofam creará espacios de juegos respetando el arbolado local, multiplicará la interacción y dignificará el trato de las y los infantes sujetos a procesos de separación familiar.

El proyecto Cecofam inicia en Tuxtla Gutiérrez, atendiendo además los municipios de Ocozocoautla, Suchiapa, San Fernando, Berriozábal, Osumacinta y Chicoasén, en un predio del Poder Judicial del Estado y pretende multiplicarse por todo el estado de Chiapas, como ocurre en Ciudad de México y diversas partes del mundo.

Representa una aportación a la sociedad para la prevención, protección y mejoramiento de las condiciones generales de vida de niñas, niños y adolescentes.

El Cecofam en Chiapas es un espacio donde gana todo Chiapas al facilitar la convivencia paterno/materno-filial en aquellos casos que, a juicio de los Órganos Jurisdiccionales en materia Familiar, ésta no pueda realizarse de manera libre o se ponga en riesgo el Interés Superior de Niñas, Niños o Adolescentes.

De esta manera Chiapas, sumándose a la dinámica nacional proporciona un lugar neutral, digno y decoroso, donde los padres y madres puedan llevar a cabo los encuentros con sus hijos, o la entrega de niñas, niños o adolescentes por parte de los padres o tutores que ejercen la guarda y custodia hacia los que no la ejercen, cuando las convivencias no requieren supervisión y se realizan fuera del Centro. Comunicado de Prensa