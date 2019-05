Estudiantes Piden Mayor Vigilancia Policíaca en Áreas de Escuelas

Tapachula Chiapas; 15 de Mayo.- Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tapachula (ITT) externaron su preocupación ante el incremento del índice delictivo en Tapachula, ya que los jóvenes también han sido víctimas de la delincuencia, por ello exigieron a las autoridades mayor vigilancia policíaca, toda vez que en los últimos días se han registrado asaltos en las calles aledañas a la institución, problemática que preocupa y mantiene en la zozobra a la comunidad estudiantil.

El Presidente del comité de alumnos del ITT, Jorge Luis Hernández Malo, dio a conocer que a pesar de que la dirección de la institución ha tomado medidas para prevenir estos ilícitos no se han tenido los resultados esperados, ya que los asaltos a estudiantes a cualquier hora del día son cada vez más frecuentes.

A través de las redes sociales muchos estudiantes han denunciado haber sido víctimas de la delincuencia, ya que debido a la poca vigilancia policíaca y de alumbrado público sobre la 4ª sur prolongación, los delincuentes aprovechan estas condiciones para despojarlos de sus pertenencias.

A pesar de que la zona donde se encuentran los centros educativos son de las más transitadas por las noches, las autoridades municipales no han podido establecer el alumbrado público adecuado para brindar mayores condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil.

Dijo que los atracos a estudiantes no se tratan de casos aislados, ni de un tema desconocido para las autoridades, pero desconocen los motivos por los cuales no se han reforzado los recorridos policiacos en la periferia de las instituciones educativas, ya que de esta manera se inhibiría a los delincuentes.

Ante el incremento de ilícitos contra estudiantes, la dirección del ITT tomó la decisión de cambiar los horarios de salida para los alumnos del turno vespertino, toda vez que había jóvenes que concluían sus clases a las 10 de la noche, sin embargo, a pesar de esta medida la comunidad aún sigue siendo víctima de manera frecuente de los delincuentes. EL ORBE/Marvin Bautista.