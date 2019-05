Culminan AMLO y Rutilio Escandón Gira Para Evaluar Avances de “Sembrando Vida”

* SE LE PAGARÁ 5 MIL PESOS MENSUALES DURANTE 6 AÑOS A LOS CAMPESINOS, PARA QUE SIEMBREN ÁRBOLES MADERABLES Y FRUTALES, AFIRMÓ EL PRESIDENTE.

* EL EJECUTIVO FEDERAL ASEVERÓ, “COMPAÑERO, ESCUCHA, EN LA HAMACA NO SE LUCHA”, POR LO DE LA FLOJERA.

*Acompañado del Gobernador de Chiapas, el Presidente de México asistió a las asambleas ejidales en El Diamante y Nuevo Francisco León en Ocosingo

*El mandatario chiapaneco destacó el apoyo histórico que el presidente López Obrador da al Estado y pidió a la gente aprovechar estos beneficios

Como parte del recorrido para evaluar avances de Sembrando Vida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, visitaron los ejidos El Diamante y Nuevo Francisco León, en el municipio de Ocosingo, donde constataron lo que se realiza en torno a dicho programa.

Al reunirse con las y los beneficiarios, durante asambleas ejidales, López Obrador subrayó que Sembrando Vida tiene un efecto multiplicador porque se reforesta, se produce, se genera empleo y se arraiga a la gente a la comunidad.

“Durante los seis años de Gobierno se apoyará con jornales para que cultiven sus parcelas, no es crédito, ni empleo temporal, es permanente, cinco mil pesos mensuales para estar sembrando árboles maderables o frutales. Así, los ejidatarios, pequeños propietarios y comuneros tendrán trabajo y se dejará a las futuras generaciones una herencia”, enfatizó.

El Presidente de la República aseguró que el apoyo no hará falta, sin embargo, apuntó que al ser el comienzo cuesta un poco más, ya que el Gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, “estamos comprometidos para que les llegue constantemente, como es el inicio hay que reconvertir al gobierno, cuesta trabajo que ese elefante camine, pero va a caminar; por eso hay que actuar con rectitud, sin perder el tiempo: compañera, compañero, escucha, en la hamaca no se lucha”.

El mandatario federal destacó el aporte de las y los campesinos al programa, ya que tienen conocimientos ancestrales para cultivar y hacer producir la tierra: “ustedes son herederos de la gran civilización Maya, y ellos fueron grandes astrónomos y conocedores de cuando sembrar, eso es un conocimiento que han adquirido de generación en generación. Aquí se conjugan los nuevos y antiguos conocimientos para producir en el campo. Vamos a trabajar en el fortalecimiento no solo económico, sino de los valores y los principios”.

En este marco, el gobernador Escandón Cadenas agradeció al mandatario federal el respaldo histórico que está dando a la entidad, al tiempo de pedir a las y los chiapanecos aprovechar todos los beneficios y trabajar en unidad hacia el desarrollo, reconociendo el gran esfuerzo que hace el Presidente de ahorrar para darle más sustento a la gente, y combatir la corrupción de raíz para que haya justicia social.

“Gracias a nuestro amigo y hermano, el presidente López Obrador, por no claudicar y sacar adelante el progreso del pueblo, nos está ayudando como nunca lo habían hecho. Por eso les pido que cuidemos muy bien este gran beneficio, estemos atentos para que los arbolitos crezcan rápido y perduren, porque no solo van a beneficiar al medio ambiente, sino que les dará la oportunidad de vivir dignamente, con un buen salario para lograr sus aspiraciones”, acotó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo Estatal reiteró el llamado a evitar la quema de los bosques y las parcelas, porque eso provoca gran daño al ambiente, empobrece a la tierra, causa rezago económico y enferma a la población.

Por su parte, Pascasio Cruz Hernández, en nombre de las y los sembradores, reconoció la visión del mandatario federal para que los campesinos desarrollen una mayor economía que favorezca el bienestar familiar, “en estos ejidos sentíamos la discriminación de los gobernantes pasados, era una comunidad marginada, porque no tenían el sentido humano de la pobreza, en cambio, usted nos muestra humildad y atiende a quienes más lo necesitamos”.

Cabe mencionar que en la región de Ocosingo, integrada por cuatro municipios, se atiende a 522 comunidades y ejidos, donde producen cerca de seis mil mujeres y más de 13 mil hombres, que han recibido capacitación en el tema de manejo y prevención de incendios forestales, curvas de nivel y manejo de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF) y del Sistema de Producción Agroforestal (SAF); entre sus cultivos se encuentran la caoba, cedro, cacao, hule, guanábana y cítricos.

Asistieron también el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Javier May Rodríguez; el presidente de Ocosingo, Jesús Oropeza Nájera; el sembrador Pedro Guzmán Gutiérrez; el comisariado del ejido El Diamante, Antonio López Gómez, y el comisariado de Nuevo Francisco León, Juan Morales González. Comunicado de Prensa