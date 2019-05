Reanudan Clases Escuelas de CDMX Luego de Contingencia Ambiental

CDMX.-Mañana se reanudarán clases en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Tras el anuncio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) de suspender la Contingencia Ambiental Atmosférica Extraordinaria en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, se reanudarán las clases, y los niños podrán realizar actividades al aire libre.

«El reporte de la calidad del aire y la reducción en la concentración de contaminantes permiten la realización de activación física y deportes, así como el desarrollo de actividades cívicas, culturales y recreativas al aire libre», dijo la dependencia federal.

El pasado jueves 16 de mayo, la SEP suspendió las clases en los niveles básico y medio superior por la contingencia ambiental, medida que extendió al viernes 17 por los altos niveles de contaminación en el Valle de México.

Reanuda IMSS servicio de guarderías

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que debido a la mejora en la calidad del aire, este lunes 20 de mayo se reanuda el servicio en sus 229 guarderías ubicadas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México y Valle de Toluca.

Lo anterior en apego a las disposiciones emitidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en las que se establece la viabilidad de actividades en centros educativos.

No obstante, especialistas del IMSS recomiendan continuar con las medidas preventivas adoptadas desde el 15 de mayo pasado, fecha en la que inició la contingencia ambiental ante la persistencia de altos niveles de contaminación.

Asimismo, el Instituto informó que mantiene la atención médica en sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) ante síntomas como dolor de cabeza, náusea, ardor e irritación en los ojos y garganta, tos seca o con flema, hemorragias nasales o algún otro signo. Agencias