Habitantes de “Raymundo Enríquez” Solicitan Servicios Públicos

En sus demandas, exigen el mejoramiento de la red de drenaje, agua potable y mayor vigilancia policiaca, entre otras.

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio.- La rehabilitación de calles, mejoramiento de la red de aguas negras y del agua, así como vigilancia policiaca, necesitan habitantes del ejido Raymundo Enríquez, de este municipio.

Durante un recorrido por esta comunidad los habitantes dieron a conocer que otra de las problemáticas que enfrentan es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha dado respuesta para instalar más transformadores, toda vez que hay sobrecarga de servicio y eso provoca que constantemente hayan apagones o baja en el voltaje, situación que se incrementa durante la temporada de lluvias y provoca la quema de aparatos electrónicos.

“Nada más hay un aguacero y nos quedamos sin electricidad en varios sectores del ejido como resultado que la CFE incumple con sus obligaciones de proporcionar servicio de calidad, por lo que creemos que no nos está dejando esa empresa otra salida que ir a protestarles para que nos hagan caso y sustituya aquellos transformadores que ya no tienen capacidad porque han sido superados por la demanda de servicios”, señaló Agenor Solís Pérez.

El parque central luce abandonado, las calles de sus alrededores necesitan reparación, ya sea con asfalto, concreto hidráulico o concreto mixto, para darle otra imagen a este ejido que además es importante en materia de producción agrícola, explicó.

Necesitan vigilancia policiaca, dijo, ya que se han dado algunos asaltos y robos, y aprovechó para denunciar que en los caminos de terracería que conducen de Raymundo Enríquez hacia otras comunidades se han cometido diversos atracos, principalmente de motocicletas por parte de delincuentes que operan con impunidad.

Es necesario que los tres niveles de Gobierno volteen a ver hacia este ejido donde hacen falta proyectos para el sector agrícola, ya que en esta zona producen cacao, flores, frutas, pero también les hace falta acompañamiento para encontrar mercado para la comercialización y no caer en manos de los “coyotes” que siguen siendo los principales beneficiados. EL ORBE / Rodolfo Hernández González