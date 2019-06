Migrantes Tienen más Beneficios de Salud que los Propios Mexicanos

* Denuncian Pacientes Inconformes.

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio.- La paciente mexicana Luvia Judith Castellanos Manuel denunció que fue víctima de pésimo servicio en el Centro de Salud Santa Clara, y lamentó que tengan más derechos los migrantes, quienes además, amenazan a los médicos que si no les dan buena atención se quejarán a Derechos Humanos.

Dijo que presentó fuerte dolor dental y acudió el día viernes a las 8:00 horas al citado Centro de Salud donde fue atendida en la recepción, y a pesar de que sabían que la odontóloga no está llegando también le cobraron 45 Pesos de consulta sin expedirle recibo, solo un papel escrito a mano y más tarde se enteró que no debieron de haberle cobrado porque existe una disposición del Gobierno Federal que hasta en tanto no se eche andar un programa que sustituya al Seguro Popular, no deben de cobrarle a los pacientes.

La mandaron con la Médico General que al atenderla le dijo que no es odontóloga y lo único que podía hacer era recetarle medicamentos para el dolor, pero no se los surtirían ahí por lo que debería de comprarlos, pero no lo hizo porque es de escasos recursos económicos, señaló.

Le indicaron que se presentara por la tarde y cuando llegó, un empleado del Centro que estaba en la administración le dijo que tampoco hay odontólogo en el turno vespertino, y le causó extrañeza que le hayan cobrado, así que le sugirió que se presentara este sábado con el doctor que cubre y que la atendiera.

La señora dio a conocer que efectivamente fue hasta este sábado cuando fue atendida, pero como se encuentra molesta por la actitud del personal médico y administrativo que la atendió el día viernes, decidió hacer pública su denuncia en este rotativo para que se realice una investigación y se sancione a ese pésima persona, aunque -aseguró- lo duda porque todos se protegen con el manto de la impunidad que representa en el sindicato de trabajadores. EL ORBE / Rodolfo Hernández González