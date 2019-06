Rutilio Escandón Destaca Visión del Presidente AMLO para Atender la migración Desde las causas

*EL GOBERNADOR REFRENDÓ SU APOYO AL GOBIERNO DE MÉXICO, EN EL INICIO DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL MEDIANTE EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA. *EN TAPACHULA, LOS PRESIDENTES DE MÉXICO Y EL SALVADOR FIRMARON LA CARTA DE INTENCIÓN.

Tapachula.- En el marco del encuentro entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, realizado en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó su respaldo al esfuerzo que encabeza el Gobierno mexicano, a través del Plan de Desarrollo Integral (PDI) que beneficiará a las personas para que migrar sea una opción y no una necesidad.

Desde el municipio de Tapachula, Escandón Cadenas señaló que el proceso de producción que este día inició entre México y El Salvador, mediante el programa Sembrando Vida, en el marco del PDI, fomentará la fraternidad entre los países centroamericanos: “No sólo se ayudará a detener el cambio climático, es una oportunidad de dar a la gente más humilde un trato justo, humanitario y digno, y ahora también significa un acercamiento con los pueblos hermanos de Centroamérica”.

Tras firmar la Carta de Intención en materia de cooperación bilateral entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, Andrés Manuel López Obrador habló de los distintos apoyos que se han puesto en marcha desde el inicio de su administración para impulsar el bienestar de las y los mexicanos: “Tenemos la confianza de que México saldrá adelante, y queremos hacerlo junto a nuestros hermanos centroamericanos”.

En este sentido, refirió la difícil situación que se vivió para lograr un acuerdo con Estados Unidos y retomar una vía mediante esfuerzos conjuntos, que permitan construir una Centroamérica próspera y segura, y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el compromiso de que haya más control en la frontera sur, para garantizar que no sean víctimas de abusos, ofrecerles un mejor cuidado y la protección de sus derechos humanos.

“Expresamos al presidente Donald Trump que, ante el fenómeno migratorio, proponíamos el impulso al desarrollo en México y Centroamérica, creando empleos en los lugares de origen, y eso es lo que estamos haciendo. Como parte de este acuerdo se aceptó esta ruta, que no es nada más cerrar fronteras o el uso de la fuerza, sino buscar el problema de fondo, ir a las causas que lo originan”, manifestó.

López Obrador llamó a la solidaridad con todos los pueblos del mundo y no apostar a la xenofobia: “Debemos ver al migrante como un ser humano que va en busca del bienestar a otras partes, arriesgándolo todo por algo que mitigue su hambre y pobreza. Esto tiene que ver con el humanismo. Por encima de las fronteras está la fraternidad universal, la justicia no tiene fronteras”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que con el inicio de este Plan de Desarrollo Integral, preparado por la CEPAL a petición de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, se marca una ruta distinta en el mundo como respuesta a los flujos migratorios. Propone, precisó, 30 recomendaciones para cambiar la vida de las personas en el sur de México y de los países centroamericanos.

El Canciller detalló que el Gobierno de México arrancará con una inversión superior a 30 millones de Dólares para la reforestación de más de 50 mil hectáreas en la República de El Salvador, a través de “Sembrando Vida”, con el afán de crear empleos y cambiar las condiciones de vida de las personas que se ven obligadas a emigrar a causa de la pobreza, violencia o desesperanza. Este apoyo también se replicará en Honduras y Guatemala.

Al agradecer el apoyo y manifestar su confianza en este proyecto, que, dijo, significará un beneficio para las personas que serán empleadas directamente, pero también será un detonante económico para la región, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que con esta colaboración México da un ejemplo al resto del mundo. “Podemos estar divididos por una frontera, pero al final somos el mismo pueblo, hablamos el mismo idioma y es hora de que trabajemos de la mano”.

Asimismo, pidió a las y los mexicanos brindar su respaldo al trabajo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Éste es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Se está enfrentando a cosas que nadie ha tenido el valor de enfrentarse. Les va a costar conseguir otro así, entonces, apóyenlo”.

Asistieron la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; del Gobierno de El Salvador, el secretario Privado del Presidente, Ernesto Castro; la jefa de Gabinete del Presidente, Carolina Recinos; la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, y el Ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Pablo Salvador Anliker Infante, entre otros.