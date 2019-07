Exigen a la SE Construcción de Aulas en “Vida Mejor”

A pesar de que cuentan con un dictamen de riesgo, las autoridades educativas no han rehabilitado el salón de clases en la Escuela Primaria «Emiliano Zapata».

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio.- Padres de familia de la Escuela Primaria «Emiliano Zapata», ubicada en el Fraccionamiento Vida Mejor, denunciaron la falta de atención de la Secretaría de Educación (SE), al no cumplir con la reconstrucción de un aula a pesar de que se cumplieron todas las gestiones del INIFECH y está dictaminada por Protección Civil, como de alto riesgo para las actividades escolares.

La Vocal del Comité de Padres de Familia, Alma Hernández García, afirmó que, son alrededor de 30 niños, quienes conviven todos los días con el riesgo de que las paredes agrietadas colapsen, y es que no existe otra aula que pueda ser habilitada para las labores escolares, por lo que reiteraron la petición que se ha hecho y doten de recursos a esta escuela que necesita del aula para sus hijos.

Ante la nula respuesta de las autoridades educativas, los Padres de Familia determinaron en una asamblea, que habría de incrementar la cuota voluntaria que los padres o tutores destinan en cada inicio de ciclo escolar, de 300 a 350 Pesos, por lo que por mayoría aprobó esta decisión.

Con el recurso de esta cuota, los padres mandarán a rehabilitar el aula para cuidar la integridad de sus hijos, sin embargo, en días pasados, uno de los padres declaró para este medio de comunicación que la Dirección de escuela y los padres de familia estaban condicionando la inscripción de los niños a este centro escolar con la cuota voluntaria.

Y es que la semana pasado un padre de familia denunció el incremento de la cuota escolar, por lo que el Comité de Padres de la institución, aclaró que la persona que denunció siempre ha creado conflictos en las decisiones tomadas en asamblea, por lo que la mayoría decidió no aceptar la inscripción de sus hijos en esta institución educativa.

El padre de familia también denunció el hecho de que la escuela carecía de servicio de recolección de basura, y se había destinado cierto lugar del plantel para acumularla, pero aparte de causar un mal aspecto, generaba un problema de salud para los alumnos.

En este tema, el Comité aclaró que el problema de la basura ya se ventiló ante las instancias municipales, pero no han tenido la respuesta adecuada, pues les quieren cobrar por el servicio, cuando se trata de una escuela en la que los padres de familia son de escasos recursos. EL ORBE/ Marvin Bautista