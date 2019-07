Cuidados Paliativos son Parte del Derecho a la Salud: ERA

*Con Pacientes en Situación Terminal.

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas manifestó en tribuna del Senado de la República, la necesidad de incorporar los cuidados paliativos y la utilización de los medicamentos controlados, como parte del derecho a la salud, en enfermedades en situación terminal, limitantes o que amenacen la vida.

En el marco del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, Ramírez Aguilar a nombre de los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda, pidió reconocer el derecho de las personas enfermas en situación terminal, optar por cuidados paliativos que les permita aliviar su sufrimiento, mejorar su condición de vida y la de sus familias, así como afrontar con dignidad su enfermedad.

Eduardo Ramírez, explicó que aunque los cuidados paliativos no curan la enfermedad como tal, con esta Reforma al artículo 4 de la Constitución, misma que fue aprobada en el pleno por las y los senadores, se garantizará a las personas el acceso a una vida libre del dolor.

“Los cuidados paliativos alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal, no intentan atrasar ni acelerar la muerte, ofrecen un sistema de apoyo al paciente y a la familia, de vivir activamente como sea posible hasta la muerte, incluido el apoyo emocional, por lo que pueden influir positivamente en el curso de la enfermedad”, señaló.

Destacó que la mayoría de las personas que necesitan cuidados paliativos presentan padecimientos crónicos como: enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, sida y diabetes; algunas otras son la insuficiencia renal, Esclerosis Múltiple, Enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide y enfermedades neurológicas.

Cabe señalar que una enfermedad terminal se manifiesta como un padecimiento avanzado, progresivo e incurable, sin respuesta a tratamiento específico, por ello al no existir posibilidades de curación, los cuidados paliativos son la mejor opción. Comunicado de Prensa