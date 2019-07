Instituto del Bienestar Remplazará al Seguro Popular, Anuncia AMLO

* Atenderá a la Población No Derechohabiente.

Tepic, Nay. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, con lo que se dará fin al Seguro Popular. Informó que para la nueva instancia se destinarán los alrededor de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

En la continuación de su gira por hospitales del IMSS Bienestar, informó que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, ya le presentó la reforma a la Ley de Salud -próxima a enviarse al Congreso- para llevar a cabo el nuevo programa de atención a la salud pública en beneficio del pueblo de México.

El nuevo instituto se encargará de la atención a la población no derechohabiente.

Tras recorrer el hospital rural San Cayetano, el mandatario dio a conocer el memorándum con los diez lineamientos del nuevo sistema de salud, donde se destaca que el Instituto de Salud para el Bienestar – que será dirigido por Juan Antonio Ferrer- se encargará de las compras consolidadas de todos los medicamentos, material de curación y equipo para el sector salud.

Y advirtió: “puede ser que les llegue medicamento que no solicitaron porque hay estas resistencias al cambio, porque quieren que demos marcha atrás a estas decisiones… vamos a resistir porque va ser por el bien de la salud”.

“Si siguen con los bloqueos y el sabotaje, se van a abrir las licitaciones en lo internacional. Es decir, no solo se van a comprar los medicamentos en México sino en cualquier lugar del mundo donde estén todas las claves que se requieran, pero no vamos a someternos”.

Dijo que por eso invitó a esta gira a la oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien le informó que en los siete meses de gobierno registran un ahorro de 113 mil millones de pesos en las compras del gobierno, que ascendían a un billón de pesos. La meta de ahorro establecida para este año son 200 mil millones de pesos.

El presidente anunció que están procurando la creación de un sistema eficaz de entrega de medicamentos, materiales de curación y equipos – unidades médicas, centros de salud y hospitales.

“¿Cómo es posible que no podamos nosotros llevar las medicinas si llega la Coca Cola y llega la Sabritas?

“Uno de los hombres más afortunados del mundo, Bill Gates, se planteó distribuir medicamentos y hablaba de copiar el modelo de distribución de Coca-Cola para resolver el problema.

Entonces, si es necesario “vamos a crear una distribuidora para los medicamentos. El objetivo es que nunca falten las medicinas, todas las claves y que se cuente con los equipos más avanzados, sobre todo en las unidades médicas rurales y en hospitales de las zonas marginadas del país”.

Señaló que el instituto también tendrá a su cargo supervisar que no falte personal de salud, sobre todo en las comunidades marginadas. “Incluso se contemplará que se apliquen compensaciones” a quienes laboren las zonas más apartadas.

Reiteró que se hará un censo sobre los médicos disponibles en el país, y el nuevo instituto contará con un área encargada de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

Además, dijo que deberá aplicar un plan para regularizar a lo largo del sexenio, a partir de un censo -para evitar duplicidades y “aviadores”- a todos los trabajadores eventuales y por honorarios del sector salud.

López Obrador afirmó que “todos los mexicanos tendrán garantizado el derecho a la salud. La población sin seguridad social tendrá derecho a la atención médica de calidad, con todos los medicamentos gratuitos, no solo los del llamado cuadro básico que dejará de existir”.

Al dar lectura al memorándum, señaló que no desaparecerá IMSS Bienestar -con 80 hospitales rurales y tres mil 500 unidades médicas rurales- y mencionó que el instituto operará de manera directa los sistemas de salud que ahora están a cargo de los gobiernos locales y que están financiados por el Seguro Popular.

“Siempre y cuando de manera libre, voluntaria, los gobernadores acepten. Se va a firmar un convenio para que centros de salud y hospitales públicos pasen ya a formar parte del Instituto de Salud para el Bienestar”.

Éste contará con un equipo pequeño “pero eficaz de servidores públicos, no burócratas, en el mal sentido de la palabra. Estoy hablando de burócrata corruptor, desobligado, holgazán”.

Todo el personal del nuevo instituto, sostuvo, “consistirá en dos servidores publicos: un director general, un director de abasto de medicinas, materiales de curación y equipos médicos; un director de personal médico y de trabajadores de la salud en general; un director para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de salud y un director administrativo para la regularización laboral de los trabajadores del sector salud”.

También contará con cuatro coordinadores regionales: Sur-sureste, centro, occidente y norte del país. Agencias