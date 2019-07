REC a los Abogados, Conducirse con Legalidad

Tuxtla Gutiérrrez.- En el marco del Día del Abogado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que para que Chiapas transite por el camino correcto se tiene que regir bajo la dirección de la ley y la justicia, por ello, las instituciones del Estado mexicano están obligadas a poner el ejemplo e impulsar un cambio real que genere mayor bienestar a la población.

Al reunirse con abogadas y abogados del Poder Judicial, Barras y Colegios de la entidad, acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, el mandatario señaló que el pueblo exige a las y los servidores ser leales a la Constitución Mexicana y a la Constitución de Chiapas, ya que trabajar de acuerdo con las normas establecidas propicia la paz social.

“La aplicación del Derecho es algo que la sociedad venía reclamando desde hace muchísimos años, y es nuestro deber ser guías en este sentido a través de las instituciones jurídicas, así como brindar atención de manera decente, ética y confiable. Si así lo hacemos, les aseguro que el pueblo de Chiapas va a tener otro destino”, enfatizó en el marco de este evento donde hizo entrega de reconocimientos a abogadas y abogados por su destacada labor a favor de la impartición de justicia en la entidad.

Escandón Cadenas pidió a quienes ejercen profesionalmente la defensa jurídica, jamás utilizar el Derecho para hacerle daño a nadie, “no se inventó para eso, es para buscar el bien común, no para contribuir a escenarios perversos que puedan afectar a la sociedad. Se debe evitar usar esta fuerza para promover intereses personales o para tratar indignamente a los demás”.

Durante su participación, Trinidad Palacios mencionó que la voluntad política del Gobernador en la aplicación irrestricta de la ley, ha permitido que las instituciones de impartición de justicia avancen hacia una cultura de la legalidad; asimismo, aseguró que con mayor capacitación y actualización de los integrantes del Poder Judicial se acerca la justicia a las y los chiapanecos.

En tanto, el presidente de la Federación de Abogados de Chiapas, Antonio Flores Flores, expuso que la defensa de los intereses ajenos no debe ser un negocio, sino un valor y un principio que, junto a la lucha frontal contra la corrupción, coadyuve a garantizar desde las instituciones, credibilidad y confiabilidad.

“El jurista moderno no busca la forma de torcer o evadir las leyes, corromper a las y los juzgadores o mentir ante las autoridades; los que ejercemos esta profesión buscamos capacitarnos y modernizarnos, con el afán de garantizarle a la sociedad experiencia y conocimiento pleno de los procesos legislativos y ser partícipes del cambio”, acotó.

Asistieron el consejero jurídico del Gobernador, César Amín Aguilar Tejada; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Ignacio Alejandro Vila Chávez; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez.

Asimismo, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez; las consejeras de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla e Isela de Jesús Martínez Flores; el consejero Ramón Salvatore Costanzo Ceballos; la magistrada María Elena Ramos Gordillo y los magistrados José Manuel Mantecón Vázquez y Ulises Coello Nuño. Comunicado de Prensa