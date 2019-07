Desaparecen Apoyos de Adultos Mayores

Denuncian en “EL ORBE”

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio.- Una treintena de adultos mayores beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que la Secretaría de Bienestar opera en beneficio de ese sector de la población, se inconformó sobre lo que consideran un robo, pues no les fue cubierto el pago del apoyo correspondiente al bimestre Mayo-Junio del presente año.

Régulo Hernández Rojas, representante del grupo de adultos mayores de las comunidades Cantón Acáxman y Segunda Sección de la Cebadilla, declaró, «ayer venimos a ver el pago que nos corresponde cobrar del bimestre Julio-Agosto, pero el coordinador del programa José Antonio Domínguez, nos dice que el pago del bimestre anterior lo canceló el banco (BANORTE), aduciendo que si en el sistema no aparece no es su culpa, sino del banco, y que ellos no pueden hacer nada, y es la segunda vez que nos sucede. En mayo del 2018 se nos dijo que no se nos iba a pagar porque el banco había cambiado las tarjetas y las había entregado al programa cuyas oficinas están en las instalaciones de Diconsa en ésta ciudad; las tarjetas nunca nos las dieron, dimos por perdido ese apoyo, con el inicio del nuevo gobierno se nos dio de alta en este programa, ahora con otro nombre, y después nos daban ahí en la coordinación un oficio en el que se incluían los datos personales de cada uno de los integrantes de nuestro grupo: nombre, número de tarjeta y del padrón, a fin de poder cobrar directamente en ventanilla; en mayo de éste año en el banco nos dijeron que ese oficio ya no era válido y teníamos que ver en las oficinas de Diconsa pues ellos ya habían entregado las tarjetas, entonces esperábamos que en este bimestre las cosas ya estuvieran en orden y ahora resulta que nomas aparece el pago de julio-agosto, y nos dicen que el banco había cancelado la cuenta».

A más de un año del primer incidente en el que nos les fue cubierto su apoyo, y ahora que nuevamente se repite la falta de pago del apoyo federal, los inconformes dijeron a EL ORBE, «esto nos parece un robo, se supone que estamos hablando de que ya no habrá más corrupción con este gobierno, pero no nos dan argumentos válidos, por eso hoy presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, queremos que se enteren nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta