Acusa la Fiscalía a Rosario Robles por Desviar 5 Mil 73 MDP

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles Berlanga, de ejercicio indebido del servicio público al omitir informar sobre supuestos desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Los fiscales indicaron que durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles tuvo conocimiento de manera verbal y por escrito de la celebración de 27 convenios irregulares con entes públicos de otras entidades federativas.

Indicó que a pesar de ello, no informó al ex presidente Enrique Peña Nieto de dichas irregularidades, como era su obligación.

Por esto, la FGR consideró que Rosario Robles incurrió de manera dolosa y reiterada en omisiones y con el carácter de autora directa del delito de ejercicio indebido del servicio público.

La defensa de Robles solicitó a los fiscales diversas aclaraciones sobre la imputación formulada por lo que el juez decretó dos horas de receso para que la FGR esté en posibilidad de responder.

Hasta ahora, Rosario Robles no ha hecho uso de la palabra.

Al salir de la sala del juzgado federal tras el receso decretado, Rosario Robles abandonó las instalaciones dentro de una camioneta azul, acompañada de sus abogados, en tanto que su hija Mariana Moguel Robles salió caminando en busca de un lugar para comer.

“Voy a buscar unas gorditas que me recomendaron”, dijo.

«VINE A DAR LA CARA»

Como lo había anunciado, a las 10:00 horas de este jueves la extitular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga arribó al Reclusorio Sur para presentarse a la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) prevé formular imputación en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

Robles llegó acompañada de su equipo de abogados, encabezado por Julio Hernández Barros, y de su hija, Mariana Moguel.

La ex titular de la SEDESOL fue recibida por sus hermanas, quienes la abrazaron y manifestaron su apoyo incondicional, y más de una veintena de medios de comunicación.

“»Aquí estoy, vengo a dar la cara, como la he dado siempre y muy tranquila”, dijo al arribar al centro de justicia penal federal.

Los familiares de Robles Berlanga llegaron al Reclusorio Sur desde las primeras horas de este jueves a espera de la llegada de la ex funcionaria y el inicio de la diligencia que está programada en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal a las 11:00 horas. SUN