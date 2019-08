Protestan Usuarios en Oficinas de CFE por Altas Tarifas y el Pésimo Servicio

*En la “5 de Febrero» Llevan 2 Días sin Energía Eléctrica.

Tapachula, Chiapas; 12 de Agosto.- Unas 50 familias se manifestaron este lunes en las instalaciones de la Comisión Federal de electricidad (CFE), ubicadas en 4ª Calle Poniente y Central Sur de esta ciudad, por las altas tarifas y pésimo servicio.

Carlos Soriano Pérez, dijo a los medios de comunicación que, en el caso de ellos, son usuarios de la 27 Calle Poniente, entre la 12 y la 2ª Norte, y que desde hace dos días no cuentan con energía eléctrica.

Indicó que reportaron el problema en varias ocasiones y les dijeron que esperaran cuatro horas la reparación, pero les mintieron y, hasta la tarde de este lunes, aún no contaban con el fluido eléctrico.

Ante la insistencia, según dijo, llegó una cuadrilla de trabajadores de la paraestatal, hizo un recorrido por la zona afectada y después se fue, sin reparar el desperfecto.

Por lo mismo, decidieron acudir a las oficinas de la CFE a protestar y exigir atención, pero les dijeron lo mismo, “que no se preocupen, que ya lo van a reparar”.

Exigieron las reparaciones de los aparatos eléctricos que se han descompuesto luego de los constantes apagones y que “los exhortaron“ a que acudan a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que por muchos años estuvieron en Tapachula y ahora se las llevaron a Tuxtla Gutiérrez.

La CFE tampoco se quiso hacer cargo de todos los alimentos que se descompusieron por falta de energía eléctrica.

Por su parte, Carmen Díaz Solís, señaló que pagaban alrededor de 3 mil Pesos por consumo, pero que ahora el recibo les llegó por más de 15 mil.

De respuesta, según ella, le dijeron que se trataba de “pequeños ajustes” y que, para atender su queja, primero tenía que pagar.

Mientras que, a su vecino, continúo en su narración, la dependencia argumentó que había caído en Tarifa de Alto Consumo (TAC) y que ahora pagaría durante un año facturas muy altas como penalización.

Cansados de esperar durante varias horas y no encontrar respuestas, los manifestantes decidieron retirarse en espera de que les restablezcan el servicio. Por cierto, ya les mandaron los nuevos recibos para que sean pagados de inmediato. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello