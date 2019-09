Reconoce Senador ERA un Cambio de Régimen Para México

* Destaca Combate al Huachicoleo, Plan de Austeridad, Entre Otros.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, reconoció los logros alcanzados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete, a 9 meses de haber iniciado más que un cambio de Gobierno, un cambio de Régimen, para México.

El Senador chiapaneco destacó, sobre todo, su visión humanista en un proyecto de Nación para generar una distribución de la riqueza más justa, empezando por acabar con altos salarios y los lujos para funcionarios en el Gobierno.

Para lo cual se implementó una política de austeridad, no sólo en el Gobierno, sino en otras instituciones como el Poder Legislativo, en donde -dijo- la Cámara de Senadores se ha sumado y se ha comprometido con el uso responsable de los recursos.

Ramírez Aguilar hizo énfasis en el combate al huachicoleo como uno de los resultados tangibles de este Gobierno, en donde se logró “destapar” una serie de irregularidades en cuanto a la extracción y distribución ilegal de combustible.

Asimismo, el Senador señaló que otro de los compromisos cumplidos de este Gobierno, en donde se trabajó de la mano con el Poder Legislativo, fue en la cancelación de la mal llamada Reforma Educativa, compromiso que también hizo el Senador chiapaneco con las y los maestros de Chiapas.

Respecto a los proyectos para el Sur-Sureste, Eduardo Ramírez celebró que ya se estén iniciando con los estudios de ingeniería básica para la construcción del Tren Maya, que detonará el turismo y generará empleos, dejando una fuerte derrama económica en Estados como Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Ramírez Aguilar señaló que Chiapas es un gran beneficiado con el proyecto de siembra de árboles frutales y maderables, así como los apoyos que se han destinado a jóvenes, mujeres y las comunidades indígenas, en donde a decir del Presidente, 9 de cada 10 hogares indígenas tienen este beneficio.

Eduardo Ramírez aplaudió el hecho que en el próximo Presupuesto que se enviará al Congreso de la Unión, no se plantee el aumento de impuestos y en cambio sí se anunció una inversión de 40 mil mdp más para el rubro de atención médica y salud, una de las principales demandas de la población en nuestro país.

Finalmente, Ramírez Aguilar, dijo que si bien es cierto no se tienen datos favorables en la eliminación de la delincuencia, “no podemos dejar de señalar la importancia de la creación de una Guardia Nacional con carácter Civil, para un ataque más efectivo y eficaz de la delincuencia en el país, que garantice la seguridad de las y los mexicanos. Comunicado de Prensa