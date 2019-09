Abren Mesa de Negociación Para Atender la Crisis Migratoria

*Analizan la Salida de los Extracontinentales de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 10 de Septiembre.- El Gobierno Federal abrió este martes una mesa de negociaciones para atender la crisis migratoria en Tapachula y los problemas colaterales que se han provocado.

De acuerdo a Luis García Villagrán, director de la asociación “Centro de Dignificación Humana”. Entre los puntos que se han puesto en el análisis está el caso de los poco más de 800 africanos que se encuentran en la explanada externa de la Estación Migratoria “Siglo XXI”.

Estos buscan obtener un oficio de salida y al amparo de la Ley de Migración, para que puedan salir de Tapachula y continuar su camino hacia la frontera norte del país, buscando con ello una mejor forma de vida.

Dijo que hay voluntad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para llegar a un acuerdo político que permita a los extracontinentales salir de Tapachula, donde permanecen varados desde hace varios meses en espera de una respuesta a su petición.

Calculó que podría ser en plazo no mayor a una semana cuando las autoridades federales extiendan ese acuerdo que, a su vez, genere la entrega de los oficios, según lo convenido este día.

Todo esto se está llevando a cabo, “muy a pesar de que la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración (INM) ha hecho caso omiso a las Leyes, violentando la dignidad de mujeres y niños migrantes”, afirmó.

El acuerdo planteado es amplio y, de concretarse como se discutió este martes, no solo sería para el beneficio de los 812 africanos amparados y de los otros seis mil que también deambulan en la ciudad, sino un mecanismo mucho mayor.

La idea, dijo, es que se aplique una medida regulatoria que permita a unos 60 mil migrantes que se encuentran en la ciudad en espera de una resolución oficial, continuar su camino.

La gran mayoría de esos extranjeros esperan la respuesta a solicitudes de refugio, asilo, visitante por razones humanitarias o que les permitan llegar a los límites con Estados Unidos. Si allá los dejan entrar o no, es otra historia.

Los avances en las negociaciones fueron bien recibidos por los extranjeros fuera de las instalaciones migratorias, quienes este día se mantuvieron en ese lugar, pero dieron tregua a sus manifestaciones. Luego de tres semanas de protestas.

Hay una tensa calma en espera de que se concluya la mesa de diálogo y se cumpla el acuerdo. Mientras, los amparos interpuestos avanzan y en las próximas horas los Jueces tendrán que emitir una resolución que podría evidenciar las irregularidades del INM. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello