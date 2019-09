Exhorto de Rutilio Escandón a Funcionarios

La Transparencia Debe Reflejarse en Cada Peso: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Durante el Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Público Federalizado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, subrayó que no basta con tener buenas intenciones, sino que el trabajo comprometido y disciplinado, debe reflejar transparencia en cada peso invertido.

Ante funcionarios estatales y municipales que se dieron cita para conocer más sobre contabilidad gubernamental, disciplina financiera, la ley de responsabilidades y los avances tecnológicos en esta materia, el mandatario mencionó que si no se trabaja con la conciencia por delante, el que pierde es el pueblo.

“Mientras menos dinero haya para invertir en las necesidades más apremiantes, castigaremos a quien menos tiene y a las cuentas públicas, sacrificando economías que podrían ser para proyectos productivos”, apuntó a la vez que pidió a las y los servidores públicos evitar poner el recurso en manos de empresas fraudulentas o fantasmas.

Tras reconocer la experiencia de David Colmenares Páramo, Escandón Cadenas señaló que lo más importante es prevenir los problemas que se pueden presentar por las malas prácticas en el ejercicio del gasto público, sobre todo en el caso de Chiapas, que depende en gran medida del presupuesto federal y, por lo mismo, tiene más obligación de trabajar de forma honesta, haciendo a un lado el cáncer de la corrupción para que el dinero llegue a su destino de forma eficaz.

En tanto, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró la voluntad de trabajar en coordinación con el gobernador Rutilio Escandón siendo un aliado de Chiapas en este rubro, al tiempo de enfatizar que coincide totalmente con la bandera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de luchar contra la corrupción desde esta instancia que busca contribuir en un mejor diseño de la política pública y económica, y lograr un enfoque preventivo.

“La mejor fiscalización es ayudar a que los recursos se gasten de acuerdo con las normas, que no haya desvíos y se prevengan desde el año anterior. Las y los presidentes municipales deben entender que la mejor forma de contribuir al bienestar de México y Chiapas es apoyando para que el presupuesto fortalezca realmente las finanzas del estado”, expresó.

El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, celebró estas conferencias como una muestra del trabajo entre el Estado y la Federación, en torno al registro oportuno de las operaciones fiscales relacionadas con el gasto público; dijo que se pretende que la sociedad tenga la certeza de que los tres órdenes de gobierno realizan y ejecutan de manera responsable y transparente el ejercicio de las operaciones financieras, para “tener el Chiapas justo y congruente que merecemos todos”.

En este marco, el gobernador hizo entrega de reconocimientos por su trayectoria a los conferencistas de la ASF que compartieron su experiencia, como son: el director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “D”, Aureliano Hernández Palacios Cardel; el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Andrade Martínez; el director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “C”, Marciano Cruz Ángeles, y el auditor especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado.

Asistieron: el auditor superior del Estado de Chiapas, José Uriel Estrada Martínez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo; y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, entre otros.