Grupo Armado Dispara a Civiles Durante Disturbios en Escuintla

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre.- Grupos armados dispararon en contra de civiles y entraron a viviendas a golpear a mujeres durante los disturbios ocurridos en el municipio de Escuintla, en donde se respira un clima de ingobernabilidad.

Este jueves se cumplió diez días desde que se agudizaron las protestas en contra del aún alcalde, Daniel Velázquez Javaloís, donde se han incendiado el edificio de la alcaldía, ambulancias, unidades de seguridad pública y otros desmanes.

Manuel Humberto Córdova Solís, uno de los lesionados, narró al rotativo EL ORBE que granaderos entraron de un momento a otro a esa ciudad, sin darle tiempo a la gente de reaccionar.

“Dispararon balas de goma y gases lacrimógenos”, relató al señalar que uno de los proyectiles le dio en el cuello y le provocó lesiones.

Al impacto cayó en plena calle, pero un maestro logró auxiliarlo, lo levantó y lo llevó un par de cuadras para alejarlo de ese lugar.

“Eran unas ratas. Entraron a unas casas a golpear a mujeres, a hacer barbaridades, atrocidades y eso no se vale”, recalcó.

Consideró el entrevistado que esa gente pudiera haber sido mandada por el propio Presidente Municipal, de quien grupos de campesinos y de otros sectores de la sociedad están pidiendo su desafuero y una auditoría física y contable para esclarecer el uso y destino de los recursos del erario.

Según su versión, a pesar de la problemática, el alcalde no se acercó para atender las inconformidades de la población.

El lamentable uso de la “Ley del garrote” durante los disturbios, según Córdova Solís, dejó heridos y para ello puso el ejemplo de un mediador, quien terminó con varias costillas quebradas y tuvo que ser hospitalizado de emergencia en un nosocomio del municipio de Tonalá.

Las hostilidades aún continúan, este miércoles hubo una manifestación en contra del alcalde, quien a su vez reapareció encabezando una marcha a su favor.

Más tarde concedió una entrevista a los representantes de los medios de comunicación, a quienes dijo que no le tiene miedo a las auditorías y que se pondría a reparar todos los destrozos que se hicieron.

Las inconformidades han ido en aumento conforme pasan los días, sobre todo por la falta de obras, por las calles y caminos destrozados, el incumplimiento de sus compromisos de campaña y por el abandono del sector rural.

Este jueves se vivió un día de tensa calma, en donde los grupos inconformes se están reagrupando para acordar las acciones a seguir. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello