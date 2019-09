Cuerpos Policiacos Rebasados por la Ola de Inseguridad

La Policía Municipal sin Estrategias.

Tapachula, Chiapas; 19 de septiembre.- “La seguridad pública municipal en Tapachula no funciona porque al frente está un abogado que conoce tal vez otras actividades del orden jurídico, pero no de tácticas de conducción, de investigación, de un plan aplicado para poder resguardar la prevención del delito. Hasta la fecha no conocemos un plan de Seguridad Pública Municipal”, afirmó Manuel de Jesús Márquez González, presidente del Colegio de Abogados del Soconusco.

“Otro claro ejemplo de las problemáticas que se viven en esta ciudad es la presencia de los migrantes que podrían provocar una rebelión y una total manifestación, el estado mexicano debe de reordenar, devolver la tranquilidad y el orden que merecemos todos los que vivimos en esta región del Soconusco”, agregó.

Añadió que en los grupos de migrantes no solo han llegado personas buenas, también vienen malas, y ellos son los que han estado estableciendo el desorden y la intranquilidad en la población tapachulteca.

Respecto que si los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales están distraídos con el tema de los migrantes y han abandonado la seguridad, dijo, “la realidad es que no tienen un plan construido para combatir ese flagelo, sobre todo porque no tienen la participación de todas las organizaciones productivas de esta región, no tienen un plan, y si no lo tiene desconocen totalmente las tácticas, las estrategias y los modelos para establecer un sistema de seguridad pública”.

El también Doctor en Derecho precisó que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública también debe de tener voz y participar la sociedad, sin embargo, en esta ciudad, ¿A qué ciudadanos han convocado para participar?, hasta donde se sabe a ninguna organización, los que están sólo los tienen ahí de parapeto, nada más para poder cubrir el requisito.

Insistió que los encargados de la Seguridad Pública en esta Región no saben ni tienen un plan, un eje coordinador que pueda apoyar en la prevención del delito, fundamentalmente la seguridad pública que sirve para prevenir el delito. EL ORBE / Rodolfo Hernández González