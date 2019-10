Empresarios Anuncian 9ª Edición del Programa “El Buen Fin” en Tapachula

* Del 15 al 18 de Noviembre.

Se espera alcanzar una derrama económica superior a los 118 mil Mdp.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre.- La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Tapachula, anunció la 9ª edición del Programa “El Buen Fin”, el cual se desarrollará del 15 al 18 de Noviembre, y se espera alcanzar una derrama económica superior a los 118 mil millones de Pesos, 5 por ciento más que el año pasado.

En rueda de prensa, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Francisco Marín Bodegas, dio a conocer que ha crecido el interés de los empresarios de la región en participar en los programas diseñados para incrementar las ventas, ya que para “El Buen Fin” en su edición 2019, se espera sean más los establecimientos participantes.

“El Buen Fin”, es una excelente oportunidad para el comercio local para incrementar sus ventas, sin embargo, debe haber el compromiso de ofertar -en realidad- promociones, descuentos, las cuales deben ser atractivas para el público.

La población debe aprovechar los descuentos que se ofertarán durante los días en que se desarrolle el programa, pero sobre todo hacer sus compras en los comercios locales organizados y no en las cadenas departamentales, ya que con ello apoyarían a que en realidad la derrama económica quede en la región.

Se ha solicitado a los comercios participantes a que en realidad oferten descuentos sobre los precios de los productos y no caigan en viejas prácticas como la simulación de descuentos, para evitar algunas sanciones, ya que en esta edición, también se contará con la participación de la PROFECO, quien realizará brigadas itinerantes e implementará módulos para canalizar quejas.

Por su parte, el secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, Yamil Melgar Bravo, puntualizó que el “Buen Fin” representa una gran oportunidad económica para la región del Soconusco, ya que no solo mueve al mercado local, sino también al de Guatemala, quienes durante estos días llegan a los comercios a realizar sus compras.

Sin embargo, ante la situación migratoria que se vive en la región, el Gobierno del Estado realizará las gestiones ante la Secretaría de Gobernación para que se durante estos días se brinde un mejor trato al turista guatemalteco, quien llega a generar una derrama económica, además de que se pedirá un servicio eficiente y rápido para quienes soliciten la Tarjeta de Visitante Regional.

Se tienen estimaciones de que durante los días en que se desarrolla “El Buen Fin” ingresan a diario un promedio de 9 mil guatemaltecos a realizar sus compras, por ello es importante que el Instituto Nacional de Migración y Aduanas puedan brindar las condiciones para que la región se vea favorecida con la economía que genera la visita de los chapines. EL ORBE/ Marvin Bautista