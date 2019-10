Apoyos a Productores Agrícolas y Ganaderos: REC

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó apoyos agrícolas y ganaderos a las y los productores de los municipios de Jitotol, San Andrés Duraznal, Bochil, El Bosque y Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde hizo patente su compromiso de seguir abonando al progreso de las comunidades productivas de la entidad, de acuerdo con la estrategia nacional que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que haya bienestar y justicia social; por eso ahora el presupuesto sí se destina a los apoyos sociales que requieren los pueblos de Chiapas, de manera auténtica, directa y sin simulaciones, como en esta ocasión que se utilizó para fortalecer la agricultura y la ganadería en esta región”, manifestó el mandatario al precisar que en la presente administración se trabaja con eficiencia y austeridad para que el dinero público no se desvíe a intereses de alguna persona o grupo.

Puntualizó que en la Cuarta Transformación ya no se lucra políticamente con la necesidad de las y los chiapanecos como ocurría anteriormente, ocasionando que el Estado se empobreciera. “Hoy somos un gobierno diferente que trabaja de forma honrada, que camina y debe caminar como lo hace la gente, sin echarse para atrás, con el propósito de que el presupuesto alcance para atender las necesidades más apremiantes, sin caer en la corrupción y el nepotismo; quienes no lo entiendan, se van a ir directamente a la cárcel”.

Reconoció el respaldo de la Federación que está pendiente de que los apoyos al campo, educación, salud y seguridad se estén dando de manera puntual y sin condicionamiento alguno a las familias que más lo necesitan, así como los que se brindan a los adultos mayores, estudiantes, madres de familia y personas con discapacidad.

En otro momento, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo un llamado a la población a mantener la unidad, la fraternidad, y evitar los conflictos. Destacó que en estos nuevos tiempos las y los chiapanecos tienen derecho a elegir libremente a las mejores personas para ocupar los cargos públicos, con quienes, dijo, seguirá gobernando para impulsar el desarrollo, sin importar la ideología que representen.

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, informó que en esta ocasión se entregaron 30 proyectos de infraestructura pecuaria a productores de cinco municipios con una inversión superior a un millón 428 mil Pesos; 300 despulpadoras de café y ocho casas sombra de tomate, que suman más de 2 millones de Pesos; mil 500 plantas de rosas; 300 paquetes tecnológicos de maíz, así como el pago del componente siniestro pecuario a 684 beneficiarios. Comunicado de Prensa