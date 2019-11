Presentan Primer Outlet Farrera en Tapachula

* Por la Promoción de Buen Fin.

* Este 15, 16 y 17 de Noviembre se exhibirán las mejores marcas automotrices del mercado en Plaza Galerías.

Tapachula, Chiapas; 8 de Noviembre.- El Grupo Farrera llevó a cabo la presentación del Primer Outlet Farrera en Tapachula.

Los organizadores precisaron que «estamos convencidos en el potencial de esta hermosa ciudad y por ello el Grupo Farrera ha decido organizar una gran exhibición automotriz, reuniendo a las mejores marcas del mercado: Honda, Toyota, Nissan, Chevrolet, KIA, Hyundai, GMC y Mitsubishi».

La invitación es que hay que aprovechar el Buen Fin y cumplir su propósito de estrenar y para ayudarlos, el Outlet Farrera les dará un increíble regalo, del cual les informará su asesor.

A este importante evento acudieron Jaime Rodas de la agencia Chevrolet; Edgar Castro de la agencia Toyota; Brotheli de Honda; Ricardo Chanona de la agencia Nissan.

El licenciado Jaime Rodas explicó que «el día de hoy nos reunimos para presentarles un evento sin precedentes en la ciudad. Es la unión de todo el grupo Farrera en la ciudad de Tapachula. Chevrolet, Nissan, Honda, Toyota, Kia, Hyundai, GMC y Mitsubishi, juntos en el estacionamiento de Plaza Galerías».

Esta actividad se desarrollará los días 15, 16 y 17 de Noviembre, desde las 11:00 a 19:00 horas, con increíbles y únicas promociones.

Explicaron que es la oportunidad que buscan para estrenar un nuevo auto. «Sabemos que, a veces, no podemos decidirnos entre un auto u otro y justo en este evento, todos tendrán la oportunidad de ver las distintas marcas reunidas, para comparar, cotiza y comprar», explicó.

El asesor de ventas, Edgar Castro, precisó que «no todos estamos familiarizados con el término “Outlet”; me gustaría platicarles ¿qué es el Outlet Farrera? La esencia de un Outlet es encontrar los mejores precios del año de todos los productos disponibles; para ello, Grupo Farrera reúne a 8 marcas automotrices, con autos nuevos con promociones especiales, autos demos en liquidación y autos seminuevos en remate. Son oportunidades que no encontrarán en ningún otro momento del año».

Añadió que no es la primera vez que realizan un evento, como grupo ya se han realizado en otras ciudades y siempre con gran aceptación por los muchos beneficios entregados.

«Pero ¿Qué beneficios encontraré en el outlet? Les comento que serán muchos, además de precios especiales, tendremos bonos únicos en todo el inventario y además podrás comparar los modelos sin tener que recorrer toda la ciudad, agencia por agencia.

Además realizaremos una dinámica donde regalaremos ¡50 mil pesos para el enganche de un auto nuevo!

Destacó que su compañero «Brotheli» explicará los detalles de este importante beneficio que consiste en cumplir el sueño de alguna persona, al regalarle 50 mil Pesos para el enganche de un auto nuevo o seminuevo.

Se dio a conocer que la forma de participar es muy sencilla. Los interesados deben acudir con cualquiera de las marcas participantes y realicen una solicitud de crédito, por la que obtendrán 2 boletos. Si dan el enganche de un auto, les darán 5 boletos. Si compran el auto de sus sueños, les regalarán 5 boletos.

Más adelante se explicó a los integrantes del sindicato sobre las oportunidades que son acumulables, y no acaba ahí.

«Si haces visitas o haces una prueba demo durante el evento, te regalaremos 1 boleto por cada actividad».

«En el evento tendremos un contenedor de acrílico con pelota, lo que debes hacer es adivinar cuantas pelotas hay dentro. Cada boleto es una oportunidad para adivinar».

Añadió que el ganador será quien adivine o se acerque más al número total de pelotas sin pasarse, con lo que podrán ser el ganador de 50 mil Pesos, cortesía de Outlet Farrera. EL ORBE/Rodolfo Hernández González