El Trabajo Para Erradicar la Violencia Contra la Mujer no Debe Parar: ERA

*Las Damas Siguen Siendo Víctimas de Violencia.

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, manifestó que desde el Senado se seguirá trabajando para construir una sociedad más igualitaria que garantice el respeto, la dignidad, y una vida libre de violencia a las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Eduardo Ramírez reconoció que a pesar de los avances en este tema, hoy en día las mujeres aún siguen siendo víctimas de violencia por el simple hecho de ser mujeres, por lo que se deben seguir implementando estrategias para erradicar la violencia en todas sus formas.

Se requiere -dijo- de la implementación de nuevas leyes que brinden mayor protección a la mujer y mayor castigo a los agresores, pero además que se apliquen y cumplan a cabalidad en beneficio de las mujeres.

Ramírez Aguilar destacó que desde el Senado se han presentado iniciativas y puntos de acuerdo sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas, un ejemplo de ello fue la reforma al artículo 19 para considerar el Feminicidio como delito grave.

El trabajo sobre este tema no debe parar, por ello dijo que en el Senado se pretende implementar el primer protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

Finalmente, Eduardo Ramírez señaló que “estamos en tiempos en donde no se puede entender una sociedad más justa, equitativa y participativa, si no tomamos en cuenta a las mujeres y sus propias necesidades”. Comunicado de Prensa