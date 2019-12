«Sembrando Vidas» Aumentará Padrón de Beneficiados en la Costa-Soconusco

*20 Mil Productores de 25 Municipios “Recibirán” Apoyos.

Tapachula, Chiapas; 9 de Diciembre.- El programa «Sembrando Vidas» es uno de los más criticados del Gobierno Federal por parte de algunos grupos campesinos porque, según ellos, carece de reglas de operación que permitan constatar la transparencia en el manejo de los recursos, y aún así, fue uno de los programas que se benefició con un incremento en el presupuesto de egresos aprobado, por los legisladores.

En este sentido, el Coordinador de este programa en Tapachula, actualmente se apoyan a 600 mil hectáreas cultivadas, pero se tiene proyectada un millón en el país en una segunda etapa, además en el Estado de Chiapas, habrá de apoyarse a más de 20 mil productores de 25 municipios ubicados desde la Sierra, parte intermedia y la Costa.

De igual forma se están equipando 500 viveros, cada vivero producirá 50 mil plantas de tipos frutales, agroindustriales y maderables, para que, en un periodo de año y medio a dos años, se tenga los 70 millones de plantas de agroforestales que es la gran apuesta del Gobierno Federal en los cultivos diversificados.

Jorge Aguilar Reyna, expresó que, para lograr la efectividad y la transparencia de este programa, se trabaja con lineamientos que, a diferencia de las reglas de operación de los programas asistencialistas, es definida con una intervención directa de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, se cuenta con auditorías permanentes a través de la Función Pública, Control Interno, y la Auditoría Superior de la Federación, además se encuentran sujetas a un control de un técnico social, un técnico productivo y un facilitador, por lo que aclaró que no se trata de un programa de asistencia social, sino un programa de desarrollo humano, que le enseña al productor tener habilidades con una estrategia de educación permanente.

Aseveró que con el programa «Sembrando Vidas» México contará al término del sexenio, con un verdadero abasto de alimento, productos agroindustriales de alto valor, frutales y maderables, por lo que desmintió a las organizaciones que han «satanizado», al programa, sólo porque no quisieron incluirse en él.

El programa ayuda a hacer crecer al productor, formándolos para no hacerlos dependientes, sino dándoles opciones de desarrollo que permitan a un corto plazo, tener precios fijos, mercado garantizado, rentabilidad y productividad, por ello cuando se presentó en la región, el programa se abrió a los 420 ejidos, de los cuales, sólo 3 ejidos no quisieron participar, porque pensaban que el Gobierno les iba a quitar sus tierras y por conflictos internos, dijo. EL ORBE/Marvin Bautista.