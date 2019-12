Fuga de Aguas Negras Provoca Foco de Infección

En la Colonia Francisco Sarabia.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre.- Desde hace varias semanas hay una fuga de aguas negras en la calle principal de la colonia Francisco Sarabia, frente a las instalaciones de la Policía Federal Sector Caminos.

De acuerdo con habitantes de ese sector, ya no soportan la contaminación que se genera, principalmente los malos olores que son insoportables, más al mediodía.

Guillermo “N”, precisó que esta problemática ya fue reportada al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), pero no han mandado a reparar el desperfecto, situación que les preocupa porque puede generarse un brote de enfermedades, además hay muchas moscas y ratas.

El agua sucia brota día y noche y los conductores de vehículos no les importa mojar a los peatones porque no disminuyen la velocidad, principalmente los operadores del transporte público que transitan a exceso de velocidad, dijo.

También salpican el agua de drenaje a las casas cercanas, por lo que dijo que en caso de no atender Coapatap esta problemática se verán en la necesidad de tomar acciones drásticas.

Otros de los habitantes manifestaron que cada que llaman a Coapatap les toman sus datos, pero no mandan la cuadrilla para arreglar el desperfecto. EL ORBE / Rodolfo Hernández González