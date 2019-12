Habitantes de la “Francisco Sarabia” Llevan 6 Meses Entre Aguas Negras

* COAPATAP Hace Caso Omiso a la Problemática.

Tapachula, Chiapas, 25 de diciembre.- Desde hace seis meses, habitantes de la colonia Francisco Sarabia, al Sur Poniente de la ciudad, viven entre aguas negras, los reportes hechos al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), han sido desatendidos por el director, César García Jiménez.

Karina Argüello, en representación de los pobladores, manifestó que es lamentable que el COAPATAP y el Ayuntamiento de Tapachula no les están dejando otra salida que bloquear la carretera Antiguo Aeropuerto, porque es insoportable la situación que viven.

Es una fuga de drenaje que contamina fuertemente el medio ambiente, donde además resultan afectados los alumnos de las diversas instituciones que funcionan en el sector, como COBACH, secundaria, primarias, ya que al caminar en la acera son mojados con el agua sucia por conductores de vehículos que no disminuyen su velocidad, añadió.

Denunció que ya se presentaron varios casos de dengue, salmonela, rotavirus, además de la proliferación de fauna nociva y los de la Jurisdicción Sanitaria VII nada pueden hacer ante esta problemática a pesar de ser notificados, ya que es Coapatap el que debe de hacer las reparaciones correspondientes.

“Es una fuga de drenaje bastante intensas, son miles de metros cúbicos de agua sucia que salen por esa alcantarilla e inundan la vía pública y un predio hacia donde se va toda la suciedad, lo que provoca olores bastantes desagradables día y noche, pero principalmente cuando el sol está bastante fuerte y todo parece indicar que el director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula no le importan lo que ocurre”, precisó.

Argüello aseguró que ya se organizan para tomar acciones drásticas, sobre todo porque todo apunta que en lo que resta del año vivirán entre la suciedad porque los de ese organismo municipal ya se fueron de vacaciones y se incorporarán hasta el mes de enero.

En algunas ocasiones han llegado dos o tres empleados de Coapatap con unas varillas según a desazolvar, pero el problema real es que deben de cambiar la tubería que ya quedó obsoleta porque cada vez han sido conectadas las descargas de más colonias, además hace poco hicieron trabajoscon concreto hidráulico que en realidad empeoró más las cosas porque elagua sucia se queda estancada, finalizó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González