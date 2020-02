Lamenta Cónsul Guatemalteco Falta de Papelería Para Expedición de la TVR

Tapachula, Chiapas; 9 de Febrero.- El Cónsul General de Guatemala en Tapachula, Carlos Enrique Chopen Choc, lamentó que desde meses atrás sea constante la falta de material en el Instituto Nacional de Migración (INM) para expedir la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), situación que ha provocado que el arribo de sus connacionales haya disminuido de manera considerable en Tapachula y demás municipios del Soconusco.

La escasez de plásticos para la expedición de las Tarjetas de Visitante Regional frena el ingreso de turistas guatemaltecos, quienes con ese documento pueden estar hasta por 7 días en los Estados de la Frontera Sur de México.

Es lamentable que las autoridades migratorias no dimensionen la afectación que están causando a la región, ya que los guatemaltecos representan el mercado potencial para el Soconusco en los recientes años, pues no sólo vienen a comprar, sino también ocupan hoteles y consumen alimentos, por lo que la derrama económica que generan es grande.

“La dificultad que sufren nuestros connacionales para ingresar se presenta desde varios meses atrás, además de ser constante que el plástico para la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional se termine, frenando el ingreso de turistas guatemaltecos”, expresó Chopen Choc.

Sin duda alguna, afirmó, esto ha impedido la mejora económica de esta región fronteriza, situación que también los propios sectores empresariales de Tapachula han expresado, sin embargo, se desconoce por qué el Instituto Nacional de Migración no ha podido solventar esta problemática.

Para finalizar, el diplomático chapín puntualizó que, una gran cantidad de sus connacionales que no logran tramitar la Tarjetas de Visitante Regional, cruzan de manera irregular por el río Suchiate pero son detenidos en su trayecto a Tapachula o a otros municipios de la región, y es que tras el intento de ingreso de caravanas de migrantes se han establecido retenes carreteros por parte del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. EL ORBE/ Marvin Bautista