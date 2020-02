Pescadores Logran la Certificación Para Captura de Especies Ribereñas

*Sin Apoyo de la CONAPESCA.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- Desde hace años, los pescadores del litoral chiapaneco han estado excluidos de apoyos la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), situación que frenaba la posibilidad cumplir con las normas federales para la obtención de los permisos para la captura de especies ribereñas.

La Presidente de la Federación de pescadores del Soconusco “Cielo, Mar y Chiapas”, Paola Domínguez Solar, dio a conocer que antes, el Gobierno Federal a través de CONAPESCA daba el apoyo para la renovación de los tarjetones ribereños, pero con el paso del tiempo estos se vencieron y a pesar de buscar la atención de las autoridades nunca obtuvieron respuesta.

Pero esta situación no fue una limitante para decenas de pescadores de Puerto Chiapas y demás municipios, quienes con sus propios recursos y esfuerzos lograron el apoyo de la Escuela Náutica de Campeche para ser capacitados, a fin de cumplir con la ley y continuar con su actividad de pesca ribereña, que ha sido la principal fuente de ingresos para las familias.

Son 280 pescadores los que lograron, sin el apoyo de la CONAPESCA, obtener su certificado y poder renovar sus permisos federales para la captura de especies ribereñas, ya que anteriormente no podían realizar su actividad en la mar, pues al estar vencido su tarjetón podían ser sujetos a multas o sanciones por parte de la autoridad marítima.

“Lamentablemente sin este curso y este certificado que hoy reciben les era imposible el tarjetón de pesca en la Capitanía de Puerto, habíamos investigado esta capacitación tenía un costo de mil 500 pesos por pescador, pero gracias al enlace que se tuvo con la Escuela Náutica de Campeche se logró reducirlo a 317 pesos, recursos que el mismo hombre de mar tuvo que cubrir” sostuvo.

Por otro lado, la entrevistada mencionó que, aun el Gobierno Federal a través de la CONAPESCA tiene pendiente conceder los permisos para la pesca del camarón para las embarcaciones del litoral chiapaneco, ya que existe un burocratismo que les impide acceder a la riqueza de especies que hay en esta zona.

La CONAPESCA argumenta que no existe permiso para que embarcaciones menores realicen la captura de camarón, sin embargo, la dependencia es incongruente en su decisión, ya que a los pescadores de Mazatlán sí les ha concedido este beneficio.

Para finalizar, lamentó que la CONAPESCA se haya convertido en una dependencia más burocrática, ya que a pesar de que las cooperativas de Chiapas tienen un registro legal para aspirar al permiso de la captura del camarón, la dependencia federal, les pone trabas que repercute directamente en la afectación de los bolsillos de las familias pescadoras. EL ORBE/ Marvin Bautista.