Vecinos de la 8ª Sur Exigen Reubicación de la COMAR

* Migrantes Defecan en la Vía Pública.

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero.- A unos días de que un grupo de Diputados federales de todas las fracciones parlamentarias viniera a conocer la Frontera Sur y a defender a los migrantes, colonos del centro de la ciudad exigen redadas en contra de los indocumentados.

Benito Llaven Ricardez, en representación de los vecinos de ese sector ubicado en las inmediaciones de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), ubicada en la 8ª Sur y 4ª Poniente, dijo que la situación ya es insoportable.

En rueda de prensa relató que los migrantes se ha apoderado de las calles de ese sector de la ciudad y las utilizan como baños públicos y dormitorios.

Según dijo, esos extranjeros que entraron de manera ilegal al país, defecan en las baquetas, lo que provoca una gran peste y contaminación ambiental.

“Esa situación nos está generando problemas a los tapachultecos, sobre todo en materia de salud, tanto para menores de edad como a los adultos”, afirmó.

De acuerdo a su relato, las heces fecales se dispersan en el aire y son respiradas todo el día por los habitantes de la ciudad y sus visitantes.

“Es un grave foco de infección y por eso estamos exigiendo las redadas y que las oficinas de la COMAR sean reubicadas lo más lejos posibles y que, además, tengan baños suficientes para todos esos extranjeros”, recalcó.

Reconoció que los vecinos están sumamente inconformes, sobre todo porque no hay un cerco epidemiológico y la salud de los tapachultecos está de por medio.

Así también, que han ido ante las autoridades del Ayuntamiento local y de la Jurisdicción Sanitaria a interponer sus quejas, pero que no hay respuestas positivas.

Comentó que los migrantes dejan toneladas de basura en las calles y que, por lo mismo, los vecinos tienen que organizarse para barrer todos los días esos espacios públicos y lavar minuciosamente por las heces fecales.

Si alguno de los vecinos se le ocurre decirle a los indocumentados que no realice sus necesidades fisiológicas en las calles, indicó que recibe agresiones como respuesta.

Sería muy bueno que los defensores de los derechos humanos de los migrantes se fueran a vivir en esa zona de la ciudad, por lo menos dos días, para que conociera la realidad y el tamaño del problema que se genera, dijo.

Por eso hizo un llamado al Gobierno Federal para cancelar los apoyos económicos a los indocumentados, “porque es como una invitación a venir. Esa gente no está acostumbrada a trabajar y como les dan dinero gratis, por eso vienen”.

Puntualizó que es urgente que se reubiquen las instalaciones de la COMAR y de otras similares de ayuda a los extranjeros que hay en la ciudad, porque los vecinos ya empezaron a vender sus casas por desesperación, pero tampoco nadie las quiere ocupar. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello