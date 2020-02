Trabajamos en Unidad Para Velar por la Paz en Chiapas: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- Al encabezar la reunión de la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a todas y todos los servidores públicos a no bajar la guardia, trabajar en unidad y reforzar las estrategias y protocolos de seguridad, para velar por la paz y tranquilidad de las y los chiapanecos.

Luego de escuchar el informe técnico de los titulares y representantes de los tres órdenes de Gobierno que integran la Mesa de Coordinación Estatal de la Paz, el mandatario resaltó que las acciones conjuntas están generando buenos resultados, ya que han permitido la disminución de los índices delictivos y el incremento de la percepción de seguridad en las diferentes regiones de la entidad.

“En este mes vamos bien, los índices delictivos están disminuyendo aún más en todos los rubros; tenemos que fortalecer el trabajo, hay que continuar con plena comunicación y coordinación entre todas las instituciones para mantener la gobernabilidad en el territorio. Hay que seguir trabajando con el mismo compromiso, honestidad y transparencia, sólo así estamos garantizando que Chiapas sea un lugar seguro”, apuntó.

Escandón Cadenas destacó el esfuerzo de las instancias estatales, federales y las fuerzas armadas en las tareas de salvaguardar el patrimonio y la integridad de la ciudadanía, así como en acciones de seguridad hacia los diferentes sectores sociales, protección civil, combate de incendios, y rescate de personas migrantes, entre otras.

El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, manifestó que, aunque hubo un boteo durante dos horas en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla realizado por docentes de Educación Indígena egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, a los que ya se les atiende, en las últimas horas no se ha registrado ningún bloqueo carretero en el Estado. Asimismo, precisó que todas las problemáticas son atendidas, privilegiando el diálogo.

Por su parte, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, dio a conocer que en el bimestre de Enero-Febrero 2020, se llegó 198 mil 53 jóvenes de educación Media Superior que reciben las Becas Benito Juárez, por lo que, dijo, falta poco para alcanzar la meta que es de 200 mil estudiantes.

Respecto al Programa “La Escuela es Nuestra”, que en una primera etapa favoreció a 5 mil 608 planteles, mencionó que en Marzo se beneficiará a 3 mil 290 escuelas más, lo que representa mil 700 millones de Pesos de inversión para cerca de 9 mil planteles de 17 mil que se tienen programados en Chiapas, en lo que, aseguró, se trabaja a fin de mejorar más espacios educativos, hasta cumplir con la meta.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que mediante diferentes instancias continúan los operativos para recuperar más predios que se encuentran invadidos por organizaciones sociales. Mientras que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, dio a conocer que mantienen la vigilancia en carreteras y que gracias a la denuncia ciudadana se han frustrado robos, principalmente en la capital del Estado.

El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, explicó que no se han presentado incendios forestales y que, derivado de las altas temperaturas en algunas regiones de la entidad, se informa a la población sobre las medidas preventivas para evitar golpes de calor; respecto a las aeronaves, dijo que además de trasladar pacientes a hospitales, también se utilizan en el transporte de medicamentos y médicos a las comunidades más lejanas; además explicó que se entrega ayuda humanitaria y atención a las personas desplazadas.

Autoridades de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional informaron sobre el operativo de búsqueda y rescate de una persona que estuvo desaparecida en la playa San Benito en Puerto Madero, así como el apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) en el rescate de 55 migrantes. El representante del INM en Chiapas, detalló que en las Estaciones Migratorias se encuentran 735 personas, a quienes se les brinda ayuda humanitaria y asesoría jurídica; subrayó que el flujo migratorio ha disminuido.

Estuvieron presentes el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, José Francisco Trujillo Ochoa; el delegado de la Fiscalía General de la Republica en Chiapas, Alejandro Vila Chávez; el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Víctor Hugo Mier González; el subdelegado Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, Christian Adín Briones Noriega.

Asimismo, el comandante de la 31 Zona Militar, general Roberto García Brenis; el representante de la 14 Zona Naval, capitán Crispín García Bautista; el representante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, Daniel Lugo Salinas; el coordinador estatal de la Policía Federal en Chiapas, Alfredo Delgado Drouaillet; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios. Comunicado de Prensa